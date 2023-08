Eduardo Frei Ruiz-Tagle cuestiona dictamen de la Suprema por muerte de su padre: “Este fallo adolece de graves errores”

El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle lamentó esta tarde la decisión de la Corte Suprema, que resolvió revocar el fallo de primera instancia dictado por el ministro en visita, Alejandro Madrid, que había condenado a seis personas por la muerte de su padre, el también exmandatario Eduardo Frei Montalva.

“Lamento profundamente el reciente fallo de la Corte Suprema que rechaza los recursos de casación en contra de la sentencia que absolvió a los condenados de primera instancia por la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva”, indicó Frei Ruiz-Tagle mediante un comunicado.

Asimismo, señaló que “tomo este fallo como respuesta a un recurso de última instancia que establece una verdad judicial, no material. Esto no significa que los hechos investigados no hayan ocurrido efectivamente y mantengo la más profunda convicción de que la muerte de mi padre no fue una muerte natural”.

Agregó que “lamentablemente, el paso del tiempo, en este caso casi 40 años, y el ocultamiento de información que hemos debido enfrentar durante todo este proceso por parte de las distintas instituciones involucradas, pone en evidencia la dificultad de contar con las pruebas necesarias para acreditar las causas de su muerte”.

Además de cuestionar el fondo general del fallo, el expresidente Frei cuestionó parte del contenido, al señalar que “en mi opinión, este fallo adolece de graves errores. Entre ellos, las conclusiones sobre el procedimiento o autopsia que le fue practicado al Presidente Frei Montalva. Éste nunca contó con la autorización ni conocimiento de la familia de ninguna forma, como lo insinúa el fallo. Tampoco fue de conocimiento público, sino que salió a la luz a raíz de la investigación que iniciamos como familia”.

Frei Ruiz Tagle destacó que “como ha sucedido y seguirá ocurriendo con muchas familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos durante la dictadura, la recopilación de pruebas físicas es una tarea prácticamente imposible por el paso del tiempo y la obstrucción, lo que impide la justicia y reparación a las víctimas”.

Concluye señalando que “hemos luchado durante años para establecer una verdad histórica sobre la muerte del Presidente Frei Montalva porque el país merece conocer la verdad sobre lo ocurrido. Pese a este fallo seguiré honrando la memoria de mi padre como siempre lo he hecho, recordando su imborrable legado, admirando su valentía y su incansable lucha por recuperar la democracia”, cerró el exmandatario.

DC: “Hacemos nuestro el pesar de la familia Frei”

En tanto, desde la Democracia Cristiana emitieron un comunicado señalado su parecer por el dictamen del máximo tribunal y expresaron que, como partido, comparten el sentir de la familia del exmandatario producto del fallo.

En el texto, firmado por la directiva falangista, se señala que “hemos conocido hoy la sentencia de la Corte Suprema acerca del fallecimiento del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, en la cual desestima nuestra convicción respecto a que el expresidente fue asesinado por la dictadura, constituyéndose así el primer magnicidio de nuestra historia republicana”.

Agregan que “sabemos y hacemos nuestro el pesar de la familia Frei con este resultado. A ellos nuestro especial reconocimiento, afecto y acompañamiento”.

“Sabemos también que las causas de derechos humanos tienen una dificultad adicional para la constitución de pruebas, por cuanto durante mucho tiempo, tal como señala el Informe Rettig, ‘se otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualesquiera que fueran las variantes de agresión empleadas’”.

Agregaron que sus abogados están estudiando el fallo, por lo que desde el partido se referirán a este en detalle con posterioridad.

Finalmente, desde la DC indican que el partido respeta y acata los fallos del Poder Judicial.

El fallo

Este martes se conoció que la Segunda Sala de la Corte Suprema resolvió revocar el fallo de primera instancia dictado por el ministro en visita, Alejandro Madrid, que había condenado a seis personas por la muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, y absolvió a todos los acusados.

En concreto, la sala penal del máximo tribunal decidió absolver a Raúl Lillo Gutierrez y Luis Becerra Arancibia, quienes durante el proceso de primera instancia fueron condenados en calidad de autores. La mima resolución se aplicó para Pedro Valdivia Soto, quien fue condenado como cómplice.

Asimismo, fueron absueltos los ya fallecidos médicos Patricio Silva Garín, Helmar Rosenberg y Sergio González.

“Los sentenciadores del grado tuvieron en consideración, en primer término, los estudios efectuados a las mismas muestras periciadas, efectuados por laboratorios de Estados Unidos y Canadá, las que no permitieron validar las conclusiones a que arribaron las pericias, pues el análisis de la doctora Börgel fue cuestionado tanto en metodología como en resultados, requiriendo por tanto de otro método de corroboración”, se lee en el fallo dictado por la Corte Suprema.

La doctora Laura Börgel, que dirige el laboratorio privado Servitox, fue la perito que analizó durante el proceso de primera instancia los restos mortales del expresidente Eduardo Frei Montalva, los cuales revelaron la presencia de Talio en su organismo, metal pesado y extremadamente tóxico utilizado en raticidas y pesticidas.

El fallo de Madrid -comunicado a fines de enero de 2019- acreditó el homicidio del exmandatario, quien falleció el 22 de enero de 1982 en la Clínica Santa María de Providencia.

La decisión de la Segunda Sala –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Jorge Dahm, Leopoldo Llanos y María Teresa Letelier- contó solo con el voto en contra de la ministra Letelier, quien estuvo por rechazar el recurso de casación por los sobreseimientos.