    Nacional

    El camino a contrarreloj de Ximena Lincolao para tomar el Ministerio de Ciencia: “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender”

    Según advierten quienes han seguido su carrera, el perfil de la empresaria tecnológica y experta en innovación apunta a que su presencia le cambiará el acento a cómo se ha venido gestionando hasta ahora el Ministerio de Ciencia. Eso sí, primero debe conocer y aprender del ecosistema científico nacional, alejado de su vida en Estados Unidos durante los últimos 29 años.

    Francisco CorvalánPor 
    Francisco Corvalán
    Ximena Lincolao, próxima ministra de Ciencia del gobierno de José Antonio Kast. Foto: La Tercera. Pablo Vásquez R.

    El miércoles por la mañana se realizó en un hotel del centro de Santiago la Sesión Ampliada del Consejo CTCI para el Desarrollo, orientada a compartir aprendizajes y recoger visiones de representantes del mundo científico, académico, gremial y empresarial. Esto, en el marco de la preparación de la Estrategia Nacional de 2026, documento que se materializa cada cuatro años y que en mayo próximo se entregará al presidente electo y los principales tomadores de decisión. En ese lugar se le vio a Ximena Lincolao, pocas horas después de ser nombrada por José Antonio Kast para ocupar la cartera de Ciencia a partir del 11 de marzo.

    Si bien no habló en la instancia, ella estaba muy interesada en el trabajo que se realizó, según confiesa Silvia Díaz, presidenta del Consejo CTCI y exministra de Ciencia. “Escuchó y se le vio súper atenta, fue muy respetuosa y agradeció todo el trabajo que los distintos actores del ecosistema están haciendo”, comentó.

    El nombre de Ximena Lincolao Gates emergió para conducir el Ministerio Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación cuando apareció junto a Kast en la inauguración de Congreso Futuro el pasado 12 de enero, y el pasado martes se confirmó su asignación en la presentación del gabinete en la sede de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    Ximena Lincolao junto a José Antonio Kast. Foto: Aton.

    Su trayectoria destaca principalmente en el ámbito de la tecnología, la innovación y el emprendimiento social. Casi la totalidad de su carrera y su reconocimiento han sido en EE.UU., donde llegó a probar suerte en 1997, donde trabajó en colegios, como profesora, hasta dar el gran salto al emprendimiento tecnológico.

    Sin embargo, esa lejanía geográfica al mismo tiempo marca un desafío para ella al hacerse cargo del ministerio. Esto, ya que gran parte del mundo científico local reconoce no tenerla en el radar, más allá de lo que se sabe sobre su trabajo en Norteamérica.

    En 2012 fundó Phone2Action, una plataforma digital diseñada para conectar a ciudadanos con representantes legislativos y facilitar la participación pública en procesos de cambio social. Para fines de 2020, Lincolao anunció la venta de su participación y su salida de la incursión que creó, y reflexionó a través de una carta de despedida sobre cómo una startup puede estimular la movilidad económica y el dinamismo en comunidades locales. Además reafirmó su creencia en la innovación tecnológica para fortalecer la participación cívica y la democracia.

    El camino a contrarreloj

    Este jueves, Gary Shapiro y Kinsey Fabrizio, CEO y presidenta de la Consumer Technology Association (CTA), la mayor asociación comercial tecnológica de Norteamérica, felicitaron públicamente a Lincolao por su nombramiento. “Refleja la creciente importancia del liderazgo en innovación que une tecnología, startups, industria, gobierno y educación, al tiempo que subraya la ambición de Chile de ser una fuerza principal en la economía tecnológica global”, comentaron.

    Ese perfil es el que la próxima ministra pretende explotar durante su gestión, según admite. Aunque las semanas que queden de aquí hasta el 11 de marzo, Lincolao reconoce que estarán dedicadas casi en su totalidad a entender primero cómo opera el sistema científico en Chile, y perfilar el Ministerio que comandará.

    “En este minuto mi proceso es escuchar y aprender. Para mí lo más importante es reconocer, valorar lo que existe, para desde ahí construir”, comenta la próxima ministra.

    El reconocimiento que tiene en la innovación norteamericana “le da un pie importante para entender cómo avanzar en un área y un mercado que, desde el punto de vista tecnológico, es altamente importante”, afirma Óscar Astudillo, manager de Alianzas Estrategias de Know Hub Chile.

    Al centro, Ximena Lincolao en el nombramiento de ministros en la OPE. Foto: Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Respecto al futuro del Ministerio de Ciencias, Astudillo sugiere que Lincolao podría marcar un cambio en la gestión del ministerio, aunque no necesariamente un cambio de paradigma. “Cada ministro le da a su período una asignatura importante, y creo que el acento que tendrá ella estará vinculado al uso de herramientas digitales para la solución de grandes problemas nacionales y mundiales”, dice.

    El nuevo enfoque de la próxima ministra, según estima Astudillo, se centrará en “el manejo de datos y el uso de plataformas digitales para solucionar problemas, aspectos cruciales en un país donde la innovación es vital para el desarrollo del sector tecnológico”. Asimismo, espera que la inteligencia artificial se incluya en todas las estructuras de trabajo, determinando desde conductas de consumo, materias de Seguridad, hasta diagnósticos en el área de la Salud.

    “Tiene pertinencia para el cargo”, dicen otras fuentes entendidas de la innovación en Chile. Según comentan, una persona con esa trayectoria sirve por su experiencia en el desarrollo de sistemas complejos en Estados Unidos. “Podría entender que algunas ciencias básicas y aplicadas pueden terminar en emprendimientos, y puede desarrollar la potencia de spin-offs”, dicen con expectación. A eso suman que se debe remarcar la importancia del Estado como un promotor de la investigación y el desarrollo local, ya que éste aporta cerca del 60% de toda la producción en ese campo.

    “Nos falta más ecosistema, más capital de riesgo. Hay que expandir la base científica básica y aplicada para que existan doctores más aplicados para la industria”, recomiendan para esta gestión que iniciará el 11 de marzo. Además agregan que, si bien no es conocida en quienes desarrollan ciencia y tecnología en Chile, confían que se pueda insertar rápidamente.

    La designación de Lincolao ha sido destacada como una de las apuestas sorpresivas del gabinete entrante. El propio Kast enfatizó en la inauguración de Congreso futuro -cuando la presentó en público- que “Chile necesita la ciencia” y que el nuevo gobierno no verá este campo “como una especie de apéndice”, un discurso que apunta a disipar preocupaciones tras algunos anuncios preliminares vinculados a posibles reducciones presupuestarias en áreas de innovación.

    Su plan, para las siguientes semanas, es reunirse con la mayor cantidad de actores posibles y en el intertanto conformar a su equipo de trabajo. “Mientras más sepa de los límites que existen, es más fácil para trabajar después”, proyecta la chilena-estadounidense.

