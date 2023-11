“El paro continúa”: Colegio de Profesores de Atacama anuncia que no volverá a clases este lunes

Ni el intenso despliegue del Mineduc en Atacama está logrando sostener un acuerdo con el Colegio de Profesores de la región que siempre se supo era delicado y que se suponía tendría a los docentes de vuelta en las salas de clases a partir de este lunes 20 de noviembre tras casi 80 días de paralización.

“Recién salimos de la asamblea y no se vuelve el lunes”, dice a La Tercera Yariela Ardiles, dirigenta regional del gremio.

¿Las razones? Acorde al magisterio el Ministerio de Educación no ha cumplido con el compromiso sellado en las últimas semanas, puesto que, aseguran, hay colegios donde se había reportado 40% de avance “y no se ha movido ni una piedra”, mientras que en otros los trabajadores que avanzaban en las obras se retiraron de los establecimientos por no pago de sueldos. Además, dicen que el Plan Pedagógico flexible tampoco es lo conversado.