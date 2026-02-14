SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El silencioso fracaso del plan del gobierno para regularizar a 150 mil migrantes empadronados

    La Moneda trabajó bajo sigilo un proceso para regularizar a quienes se sometieron al enrolamiento biométrico. Se diseñó una plataforma web, se estimó un costo de mil dólares que se financiaría con el cobro de 100 dólares por postulante. Sin embargo, los cálculos políticos de lo impopular que sería la medida terminaron por sepultar el diseño del Ejecutivo.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    (Photo by DIEGO REYES / AFP) DIEGO REYES

    Fue hace casi una semana que la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) reflotó una idea que incomodó al gobierno durante los cuatro años de la administración del Presidente Gabriel Boric.

    “Yo creo que el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas personas antes de que llegue el próximo presidente”. Esas fueron las palabras de la exabanderada presidencial que reactivó un asunto que el Ejecutivo, pese a los reparos de algunos, ya había sepultado.

    Tohá hacía alusión a los migrantes en situación irregular que acudieron al llamado del Ejecutivo para realizar el empadronamiento biométrico. Sin embargo, la intervención de Tohá solo generó molestia en el gobierno.

    En privado, fuentes de La Moneda que saben de esto comentan que cuando Tohá se desempeñó como ministra del Interior, efectivamente, estaba por avanzar en un proceso de regularización, pero luego, cuando decidió ser candidata presidencial ,“dejó de empujar ese carro” al irse de La Moneda y tras su salida el gobierno no persistió en la idea.

    La exministra Carolina Tohá.

    Desde el día uno la administración de Boric ha sabido que la regularización de migrantes es una política pública impopular, que trae costos políticos y poco rédito en la opinión pública. Pero a pesar de eso, dicen fuentes oficialistas, cuando Tohá llegó a Interior siempre fue de las que defendían que el gobierno debía avanzar en esa línea, a pesar de eventuales impactos electorales.

    De hecho, al interior del gobierno ya es una certeza de que en esta administración no será posible ejecutar un plan de este tipo, a pesar de que estaba todo listo para lanzar el proceso.

    La historia de un plan fallido

    El primer hito que selló la idea de avanzar hacia una regularización ocurrió en 2023, cuando se lanzó la Política Nacional de Migraciones y Extranjería. En ese documento se fijaron ciertas condiciones para eventuales procesos de regularización.

    Ahí se sentaban las bases para avanzar en conversaciones con los sectores interesados en la materia, sobre todo los más opositores. Todo debía ser paulatino, ya que en La Moneda sabían que si explicitaban su intención de regularizar, se activaría una crisis.

    Una vez que esa política entró en vigencia a fines de 2023 y partió el proceso de empadronamiento, comenzó el diseño del plan que pretendían llevar adelante. Los pilares que levantaron para justificarlo era que esto se requería por razones de seguridad, que sería acotado y que tendría condiciones claras.

    De hecho, las mismas fuentes recuerdan que el primer semestre de 2024 un equipo del Servicio Nacional de Migraciones, encabezado por el director Luis Thayer, comenzó a trazar un diseño que permitiera a los migrantes que se empadronaron regular su situación.

    Gustavo Pineda

    Ese plan fue conversado con el equipo de la ministra Tohá y la idea era tener todo listo para cuando el presidente diera el vamos definitivo. Algo que nunca llegó.

    Así fue como se depuró el listado de empadronados, se analizaron en detalle los antecedentes con la PDI, se hicieron los cálculos y se definió que el proceso tendría un costo de $ 1.000 millones y se estipuló que el proceso se autofinanciaría, ya que se cobraría US$ 100 a cada solicitante. El trabajo quedó tan avanzado que incluso se diseñó e implementó la página web para postular

    El proceso exigía requisitos, los cuales se definieron en línea con la política migratoria. Estos fueron: personas empadronadas, con arraigo laboral (contrato) y arraigo familiar. El universo se calculó en 150 mil posibles postulantes.

    En paralelo, se trabajó un plan comunicacional para amortiguar los costos políticos de la iniciativa. Los equipos de Interior se reunieron con el arzobispo de Santiago, Fernando Chomali; con representantes de la Sociedad Nacional de Agricultura, alcaldes y parlamentarios de derecha.

    Todo el trabajo de hizo con silencio y cautela. Solo recién a fines de 2024 el entonces subsecretario del Interior Luis Cordero reconoció públicamente que se estaba evaluando un proceso de regularización acotado. De hecho, Cordero, al igual que Tohá y Thayer, eran de las voces que empujaban en esta dirección. De acuerdo con quienes trabajaron el plan, uno de los más férreos opositores a esta idea fue el exsubsecretario Manuel Monsalve. La exautoridad siempre fue un detractor del plan, y hasta que estuvo en el cargo -octubre de 2024- insistía en que al gobierno no le convenía persistir en esa política pública.

    Cordero luego lo reafirmó en la segunda sesión del Consejo de Política Migratoria de 2024, donde de acuerdo con el acta del encuentro, hizo presente que tanto en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara como en la inauguración de la conmemoración de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, el Ejecutivo ha señalado que está estudiando la implementación de un mecanismo acotado de regularización migratoria.

    Pero luego, Tohá fue un paso más allá. En enero de 2025, en una sesión del Senado, abordó claramente lo que se estaba trabajando, entregando mayores lineamientos de la medida: “Lo que vamos a hacer es un proceso de regularización y no un perdonazo, y eso tiene por objeto la seguridad del país”.

    Pero nada de eso vio la luz.

    Fuentes de gobierno cuentan que el cálculo político -con voces en la Secom, Segundo Piso e Interior, liderado por el ministro Álvaro Elizalde (PS)- estuvo por sobre la convicción que tenían algunos. Por eso fue que cada vez que se evaluó lanzar la iniciativa, se analizaba la proximidad que había de una elección y el impacto que esto tendría para la aprobación del gobierno y, por lo mismo, el tema se terminaba postergando.

    Con el plan sepultado, Thayer ha insistido en alguna salida. De hecho, en su última cuenta publica volvió a tocar este tema planteando que había que avanzar en el proceso. Pero el tiempo se agotó y la idea que hoy ronda en la repartición es la de eventualmente definir un proceso en que sólo se regule al migrante para que pueda salir del país sin sanción.

    Más sobre:Regularización MigrantesMigraciónLT SábadoLa Tercera SábadoCarolina ToháServicio de MigracionesLuis Thayer

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Gobierno pide a la Fiscalía que indague eventual premeditación de gendarmes en liberación de reos

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    Subsecretario Eidelstein (PC) nombra a exasesora y exdirectora de la Arcis en puesto clave a semanas de dejar el gobierno

    2.
    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    3.
    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    Exdirector de Gendarmería y liberación de reos: “Pareciera ser una operación contra el director o la reputación institucional”

    4.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    5.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    ¿El estrés puede provocar canas en el pelo? Esto dice la ciencia

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Cómo saber si me relaciono con un narcisista patológico para evitar vínculos dañinos, según la psicóloga Lita Donoso

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Servicios

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Anuncian corte de luz que afectará a 6 mil clientes de la RM el próximo lunes

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde y a qué hora ver el partido Sub 17 de Chile vs. Ecuador por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    A qué hora y dónde ver hoy a Alejandro Tabilo contra Tomás Etcheverry por el ATP de Buenos Aires

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas
    Chile

    El duelo tras los incendios: cinco relatos de familiares de las 21 víctimas

    Gobierno pide a la Fiscalía que indague eventual premeditación de gendarmes en liberación de reos

    Bernardo Martorell: “No podemos sentirnos completamente satisfechos con las listas de espera, pero hay un avance y eso es innegable”

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis
    Negocios

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural 2025 cierra en 3,6% y marca récord histórico para periodos sin crisis

    Herencia fiscal de Boric: Déficit estructural en 2025 supera todos los pronósticos y cierra en 3,6% del PIB

    Corte Suprema zanja disputa por término anticipado de contratos de arriendo entre locatarios y centros comerciales

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida
    Tendencias

    Tragedia en Brasil: funcionario de Itumbiara mata a su hijo mayor, hiere al menor y se suicida

    Caso Nancy Guthrie: los nuevos detalles que entregó el FBI sobre el sospechoso de su desaparición

    Qué significa para el clima la “mayor desregulación de la historia” anunciada por Trump

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco
    El Deportivo

    El adiós forzado del árbitro que forjó su vida entre el fútbol y el banco

    La dura autocrítica de Eduardo Vargas: “Nos matamos por el compañero, pero no entra la pelota”

    La resignación de Paqui tras el empate de la U: “Tenemos que mejorar mucho en defensa y en ataque”

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Tecnología

    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Sondelvalle y A los 4 Vientos: las voces que representan a Chile en el Festival de Viña 2026

    Reseña de libros: Gabriel Cid, Patti Smith y Daniel Saldaña París

    Jeremías Gamboa: “Muchos peruanos hemos internalizado el racismo como una mancha que nos delata”

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?
    Mundo

    La ofensiva de Trump: ¿Cuba se enfrenta a su hora final?

    Expiración del tratado New START abre debate en países para desarrollar armas nucleares

    La Justicia argentina mantiene la tobillera electrónica y las restricciones de visitas a Cristina Fernández

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
    Paula

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York