Elecciones: MTT reforzará servicios RED en horario AM ante pronóstico de lluvia para la tarde del domingo en la RM

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, anunció este viernes que -como en cada jornada electoral- el servicio de buses RED en la Región Metropolitana estará reforzado para el domingo durante los comicios donde se enfrentará la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Desde la Estación Mapocho, Muñoz afirmó que “las personas van a poder observar un aumento de oferta que esperamos que sea del orden de un 80% entre las 9.00 y el mediodía“.

El aumento de la flota en ese horario obedece en gran medida a que se espera que durante el bloque AM acuda a votar la mayoría de la gente en la RM, esto considerando que para la tarde de ese día hay pronóstico de lluvia.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Hay pronóstico de clima de lluvia a partir de las 4.00 de la tarde, así que esperamos que la mañana sea un momento en que la gente especialmente acuda a votar. Por tanto, hemos reforzado la oferta de servicios de buses en la mañana", señaló el ministro.

Para el resto del día el servicio también estará reforzado respecto a un domingo normal. Según explicó Muñoz, habrá “cerca de un 60% más de oferta”.

“Hemos hecho el esfuerzo, como Ministerio, de ajustar la oferta de buses en función de lo que observamos en la primera vuelta de los viajes efectivos de las personas que salieron a usar nuestro servicio”, sostuvo.

Metro de Santiago también reforzará sus servicios, abriendo sus puertas a las 7.00 de la mañana y aumentando en un 30% su frecuencia de trenes.

Además, el ministro anunció que habrá “un despliegue de guardias que va a permitir que la red de Metro se pueda ofrecer de forma oportuna, conveniente a todas las personas que acudan”.