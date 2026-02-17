Emiten alerta temprana preventiva en cuatro regiones por tormentas eléctricas que podrían extenderse hasta el viernes

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) decretó alerta temprana preventiva en cuatro regiones por evento meteorológico de tormentas eléctricas que afectarán a las zonas precordilleranas y a la cordillera.

Esto, de acuerdo a la información otorgada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC). Mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) señaló que, además, en el norte del país existen riesgos de remociones en masa.

De acuerdo con la institución, en la zona norte el fenómeno meteorológico inició el pasado domingo 15 de febrero y podría extenderse hasta este viernes. Por otro lado, en la Región del Biobío, la alerta fue anunciada durante esta jornada.

En detalle, en la Región de Arica y Parinacota, las tormentas eléctricas afectarán la zona precordellerana y a la cordillerana, las cuales podrían extenderse durante cinco días, culminando este viernes.

Cabe destacar que la alerta temprana preventiva, que se mantiene vigente desde el 10 de enero, continuará hasta que las condiciones meteorológicas mejoren.

Asimismo, la Región de Tarapacá, el evento meteorológico se extiende en la precordillera y cordillera hasta este viernes . En tanto, en el litoral, la cordillera de la costa y la pampa, se anunciaron precipitaciones normales a moderadas durante la jornada de hoy.

Igualmente, en la Región de Antofagasta, se proyectan tormentas en las zonas precordilleranas, cordilleranas , pero además, en la precordillerana salar hasta este viernes.

Adicionalmente, se anunció una alerta específica para las comunas de Calama y San Pedro de Atacama por caudales con tendencia al alza en la zona de Río Loa Vado S. Bárbara.

En la zona centro sur en tanto, anunciaron una alerta temprana preventiva para la Región del Biobío por probables tormentas eléctricas en el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera.

Largo periodo de alerta en la zona norte

Desde la Región de Arica y Parinacota la alerta se ha extendido desde el 10 de enero, mientras que las regiones de Tarapacá y Antofagasta se ha mantenido vigente durante febrero debido a un evento meteorológico que afecta principalmente a la zona norte del país.

De acuerdo con el meteorólogo del Centro Nacional de Análisis y Vocero de la DMC, Elio Brufort, este corresponde a la alta de Bolivia, denominada también como el invierno boliviano.

“Lo que ocurre es que el alta Bolivia trae consigo por la circulación que tiene humedad de la cuenca de la Amazona y que va a dar al altiplano chileno” explicó el experto.

Asimismo, Brufort aseguró que es un fenómeno que ocurre usualmente a inicios de año y se extiende durante toda la época estival . También sostuvo que su efecto irá “dependiendo si hay un evento como el del niño o de la niña, se debilita más o se intensifica más este fenómeno”.

Finalmente, este evento puede “generar precipitaciones del tipo chubasco, granizo y generalmente tormenta eléctrica. Estas también puede causar crecidas de río, activación de quebrada. Pero eso depende de otros factores” concluyó el especialista.