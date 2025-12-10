En suspenso decisión de la Corte de Santiago ante querella de capítulos contra Ángela Vivanco por trama bielorrusa

Santiago, 5 diciembre 2022. La vocera Angela Vivanco, realiza punto de prensa luego de que la Corte Suprema iniciara su pleno ordinario en que toma conocimiento del oficio del rechazo del Fiscal Morales y la renuncia del candidato Ríos. Además, decide sobre cuándo y cómo completar la quina para el cargo de Fiscal Nacional. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó este miércoles la querella de capítulos en contra de la exjueza Ángela Vivanco.

La revisión quedó inconclusa y debe culminar este jueves.

Se determinó que las réplicas y dúplicas de las partes sean escuchadas después de las causas que tienen preferencia en la tabla de la sala.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, defendió la acción que apunta a formalizar y solicitar medidas cautelares para la exministra de la Corte Suprema en la llamada trama bielorrusa.

La fiscal sostuvo que Vivanco siendo integrante del máximo tribunal “acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa”.

Al iniciarse la audiencia, la defensa de Vivanco pidió la inhabilitación de la ministra integrante de la sala Iara Barrios Melo.

Barrios, que juró en julio como ministra Corte de Apelaciones de Santiago, fue relatora en la Suprema y en ese rol dio cuenta al máximo tribunal de los siete hechos que sustentaron el cuaderno de remoción de Vivanco y que determinaron la expulsión de la jueza en octubre del año pasado.

En reemplazo de la ministra asumió como integrante de la sala el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño.

La sala quedó conformada por Carreño, como presidente, el ministro Guillermo de la Barra y el ministro subrogante Fernando Valderrama.

El abogado Julián López alegó en representación de Codelco como querellante, solicitando la admisibilidad de la querella de capítulos, al igual que Luppy Aguirre, litigante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el letrado Juan Carlos Quezada, representante de trabajadores judiciales.

Carlos Pereira Jadue y el ex defensor nacional Carlos Mora Jano realizaron sus descargos en representación de Vivanco.

Los defensores pidieron rechazar los capítulos de la querella y manifestaron que se le había “arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura”.

Tras la audiencia, la fiscal Wittwer explicó que la querella de capítulos busca hacer efectiva la responsabilidad de la exjueza en los hechos que se imputan y solicitar medidas cautelares en la respectiva formalización.

“En este sentido, el día de hoy hemos puesto en conocimiento de la Primera Sala de la Corte de Apelaciones los antecedentes que configuran los cuatro capítulos de esta querella y que son los delitos por los cuales nosotros formalizaríamos investigación si es admitida a tramitación”, sostuvo.

Consultada respecto a una eventual apelación y la posibilidad de que se repita una incidencia por la integración de sala, considerando que hay supremos que votaron por remover a Vivanco, la fiscal descartó mayores inconvenientes, afirmando que “la Justicia está garantizada”.