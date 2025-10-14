SUSCRÍBETE
Nacional

Enade 2025: contralora Dorothy Pérez es ovacionada tras exposición con cita a Gabriela Mistral y crítica a “permisología”

"Hago un llamado para que nosotros cuando estamos revisando un trámite pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país", señaló la jefa del órgano fiscalizador.

José Navarrete 
José Navarrete
Diego Martin

La mandamás de la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez, fue la figura central del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025 que se realizó este martes en el centro de convenciones Metropolitan Santiago.

La cumbre del empresariado también contó con exposiciones del Presidente Gabriel Boric desde Roma, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y de los aspirantes a La Moneda.

Al inicio de la cita, la jefa del órgano fiscalizador fue ovacionada por el público presente cuando la mencionaron como una de las figuras que iba a exponer en el evento organizado por por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) en Vitacura. Al cierre de su exposición, fue aplaudida de pie.

Pérez, en cuya gestión como contralora se detectó que 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, fue invitada al encuentro en julio.

El lema del evento este año fue “Verba et facta: Palabras y Hechos” y desde la organización estimaron que las acciones de Pérez al mando de la Contraloría encarnaban esa sentencia.

Bajo el título de “Por el cuidado y buen uso de los recursos públicos”, la contralora desarrolló una exposición en la que dio cuenta del trabajo fiscalizador de la entidad que encabeza desde diciembre de 2023 como subrogante y como titular desde hace cerca de un año.

Llamado sobre la “permisología”

Como ejemplo de esa labor, la contralora enumeró la detección de irregularidades en listas de espera en la salud pública, deficiencias en destrucción de drogas, incumplimientos en permisos de porte y tenencia de armas, falencias en el control de ingresos al país y obras públicas detenidas por “permisología”.

En detalle, habló de 704 permisos de obras públicas no contestadas por el Consejo de Monumentos Nacionales y hasta 878 días de retraso en la aprobación de tales permisos.

“Yo aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado para que nosotros cuando estamos revisando un trámite pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país. Es importante”, recalcó.

Respecto a las licencias, la abogada explicó que el interés de indagar no tenía que ver con la vulneración del reposo, ni con que alguien salga del país.

“El punto es que todas estas personas estaban justificando su ausencia a cumplir su función pública, para la cual es remunerado con fondos públicos. Y además tenemos la obligación de cumplir una labor para toda la ciudadanía y estábamos ausentes de cumplir esa labor por estar viajando”, apuntó.

La contralora destacó el resultado del trabajo en ese ámbito.

“Creo que logramos un impacto”, afirmando que “se produjo un quiebre” y se disminuyó en 32,4% la emisión de licencias.

La autoridad también manifestó la importancia de mejorar y fortalecer controles y destacó la importancia de que el control jerárquico de las jefaturas opere en cada institución.

“Y también necesitamos que el control de la ciudadanía sea serio y responsable. Que lleguen denuncias, porque el 40% de los fraudes se detectan vía denuncia, pero que esas denuncias que nos llegan sean serias. Que no aparezca Mickey Mouse denunciando cualquier cosa para perjudicar a su compañero de trabajo”, advirtió.

También habló de la necesidad de recursos y reconoció la dificultad de que “cualquier gobierno le dé más presupuesto a la institución que lo va a controlar”.

Pérez graficó la importancia del trabajo colectivo con la imagen de una “isla” de hormigas, flotando en un lago.

“Cada una muy pequeña, unida a sus compañeras, tratando de sobrevivir. Bueno, esa es la realidad que están viviendo los países. Y la única manera para que a nosotros nos vaya bien en este mar gigantesco, de 190 y tantos países compitiendo, es que estemos unidos férreos como estas hormigas para afrontar este riesgo”, comentó.

Al cierre, citó a Gabriela Mistral y su poema “El placer de servir”, destacando su enunciado: “Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú”.

“Valoremos lo público y valoremos el esfuerzo y el mérito también en el mundo de lo privado. Valoremos la posibilidad de soñar juntos y construir un mejor país todos unidos”, expresó la jefa de Contraloría.

Sismo de magnitud 5.6 se registra en Tarapacá

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Muere a los 51 años el cantante D'Angelo, figura del soul y el R&B

"Escudo cibernético": Defensa encabeza ensayo de ciberataques que reúne a las FF.AA. y diferentes instituciones del Estado

"Él también podría ser calificado como grasa política": diputados oficialistas escalan acciones contra asesor de Kast

El revival de Johannes Kaiser

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo de octubre

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Carabineros publica ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $3,4 millones

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el amistoso de Colombia vs. Canadá por TV y streaming

"Escudo cibernético": Defensa encabeza ensayo de ciberataques que reúne a las FF.AA. y diferentes instituciones del Estado
“Escudo cibernético”: Defensa encabeza ensayo de ciberataques que reúne a las FF.AA. y diferentes instituciones del Estado

"Él también podría ser calificado como grasa política": diputados oficialistas escalan acciones contra asesor de Kast

El revival de Johannes Kaiser

Dorothy, los Cóndores y el "plan B" de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025
Dorothy, los Cóndores y el “plan B” de Grau: lo que marcó la mañana en la Enade 2025

Australis Seafoods amplía por tercera vez querella por administración desleal

El favorable momento de Chile: mientras el cobre está en zona de máximos históricos, el petróleo está cerca de mínimos del año

Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora
Las destructivas lluvias en México que dejaron más de 60 muertos y desaparecidos: qué se sabe hasta ahora

El planeta alcanzó su primer punto de inflexión climático catastrófico: qué significa este alarmante informe

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20
Presidente de FIFA llega a Chile: Gianni Infantino inaugurará el CAR José Sulantay antes de la final del Mundial Sub 20

Adiós a las reprogramaciones sin fin: ANFP acepta medida de TNT que busca sancionar a los clubes por suspender partidos

El duro reproche de figura de la Roja Sub 20 a Nicolás Córdova: "Ni siquiera intercambiamos palabras"

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores
Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Muere a los 51 años el cantante D'Angelo, figura del soul y el R&B
Muere a los 51 años el cantante D’Angelo, figura del soul y el R&B

Del trauma al sosiego: Guns N' Roses y su áspero historial de presentaciones en Chile

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: "En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo"

Rehenes muertos y choques en el norte de Gaza: los temas que ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente
Rehenes muertos y choques en el norte de Gaza: los temas que ponen a prueba el frágil alto el fuego en Medio Oriente

El nuevo presidente Perú sigue sin encontrar primer ministro cuatro días después de su nombramiento

Falta de combustible y bloqueo de transportes golpean a Bolivia de cara a balotaje del domingo

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo