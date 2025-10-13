Enade 2025: este martes Gabriel Boric, la contralora general y los presidenciales están en el foro empresarial

El Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, se realizará este martes contando con la presencia de candidatos presidenciales, tiene un enfoque claro para su desarrollo: trascender los diagnósticos y mover a la acción frente a desafíos persistentes, entre los que se destaca el crecimiento económico y la seguridad.

El evento es organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare) pone el foco en “Verba et facta”, es decir, en ”el valor de las palabras y el peso de los hechos“.

El cronograma de Enade 2025 estima que comenzará a las 8.00 horas, con todos los asistentes presentes, para luego, 45 minutos después, el Presidente de la República, Gabriel Boric, realizará un discurso vía telemática con la compañía de Holger Paulmann en su rol como presidente de Icare y también Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).

Tras ello, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, realizará su discurso. Para luego dar paso al panel presidencial, donde los candidatos que confirmaron su asistencia son José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami, mientras que Eduardo Artés informó que no participará del encuentro.