“Chile no se cae a pedazos”: Boric encabeza inauguración de Enade con accidentada conexión telemática desde Roma

Menos de diez minutos duró el discurso del Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, “Verba et facta: palabras y hechos”. Esto, debido a que su intervención se vio afectada por una deficiente conexión telemática desde Roma, Italia, hasta donde viajó para una audiencia con el Papa León XIV en Ciudad del Vaticano.

El discurso del Mandatario fue precedido por las palabras del presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Holger Paulmann, y de la líder de la Confederenaicón de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez. También participan de la instancia la contralora general, Dorothy Pérez, y los candidatos Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi.

Previo a su intervención en Enade, el Jefe de Estado se reunió en la capital italiana con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), QU Dongyu, con quien abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.

Asimismo, emitió un discurso en la ceremonia inaugural del Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano de la FAO, donde dio cuenta de ese diálogo con el diplomático sobre la nueva cruzada de la exmandataria chilena, además de destacar el acuerdo de paz para el cese de la guerra en Gaza.

En el inicio de su accidentada alocución desde la capital italiana, el Mandatario alcanzó a esbozar algunas de las ideas que quería entregar en el encuentro empresarial más importante del año

Así, en referencia a los discurso introductorios de Paulmann y Jiménez, dijo: “Creo que si algo compartimos es el orgullo que tenemos por Chile. El orgullo que tenemos por Chile que bien se ve representado en el video introductorio que nos presentó el gigante Pedro Carcuro, que una vez más nos llama a ponernos de pie. Y después de ver el video introductorio, lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo. Que Chile no se cae a pedazos”.

Luego, Boric dio cuenta del encuentro que sostuvo ayer lunes con el Sumo Pontífice, “con quien compartimos la convicción de que es necesario luchar contra la pobreza y la desigualdad”, apuntó.

“Antes de venir a Roma, leí el primer documento que el Papa dirigió a la comunidad cristiana y al mundo, que es la exhortación apostólica que se llama Dilexi te, que versa sobre justamente el amor a los pobres. Y me gustaría comenzar esta intervención citando textual algunas de las reflexiones que León XIV comparte en esta exhortación”, continuó.

Fue en ese punto que la intervención del Jefe de Estado se vio interrumpida por la mala conexión. Al volver a conectarse, Boric retomó su discurso para citar al Papa.

“Bueno, les estaba comentando parte de la exhortación de León XIV. Espero que esto no sea una señal divina de que se está enojando porque utilizo estas palabras para este momento, pero creo que es importante traerlas al ruedo porque son una interpelación que creo que nos mueve”, bromeó.

Y luego siguió: “En el apartado 92, León XIV dice es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Se instaura una nueva tiranía invisible a veces, virtual, que impone de forma unilateral implacables sus leyes y sus reglas. Aunque no faltan diferentes teorías que invitan a justificar el estado actual de cosas o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles de la economía resuelvan todo”.

Tras la cita de León XIV, el discurso de la máxima autoridad del país se vio nuevamente interrumpido por dificultades técnicas. Ante esta situación, desde la organización optaron por adelantar la participación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Asimismo, se anunció que se harían los esfuerzos para volver a conectar con Boric más tarde, para que continuara con su alocución, lo que finalmente no fue posible.

La presentadora del evento, la periodista Catalina Edwards, dijo al respecto: “Quiero transmitir el respeto y los saludos que hace llegar el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, desde Roma. Se hicieron pruebas técnicas, pero uno propone y la vida dispone. Por especial encargo de su Excelencia, transmito su intención de generar un encuentro con Icare próximamente para entregar el mensaje que hoy no pudo entregar”.