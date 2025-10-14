SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

“Chile no se cae a pedazos”: Boric encabeza inauguración de Enade con accidentada conexión telemática desde Roma

El Mandatario no pudo continuar con su alocución desde la capital italiana, la que se vio interrumpida en más de una ocasión por dificultades técnicas.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
El Presidente Gabriel Boric encabeza la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) 2025. Foto: Javier Salvo/Aton Chile. JAVIER SALVO/ATON CHILE

Menos de diez minutos duró el discurso del Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, “Verba et facta: palabras y hechos”. Esto, debido a que su intervención se vio afectada por una deficiente conexión telemática desde Roma, Italia, hasta donde viajó para una audiencia con el Papa León XIV en Ciudad del Vaticano.

El discurso del Mandatario fue precedido por las palabras del presidente del Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (Icare), Holger Paulmann, y de la líder de la Confederenaicón de la Producción y el Comercio (CPC), Susana Jiménez. También participan de la instancia la contralora general, Dorothy Pérez, y los candidatos Marco Enríquez-Ominami, Jeannette Jara, Johannes Kaiser, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Harold Mayne-Nicholls y Franco Parisi.

Previo a su intervención en Enade, el Jefe de Estado se reunió en la capital italiana con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), QU Dongyu, con quien abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU.

Asimismo, emitió un discurso en la ceremonia inaugural del Foro de Inversión de la Iniciativa Mano de la Mano de la FAO, donde dio cuenta de ese diálogo con el diplomático sobre la nueva cruzada de la exmandataria chilena, además de destacar el acuerdo de paz para el cese de la guerra en Gaza.

En el inicio de su accidentada alocución desde la capital italiana, el Mandatario alcanzó a esbozar algunas de las ideas que quería entregar en el encuentro empresarial más importante del año

Así, en referencia a los discurso introductorios de Paulmann y Jiménez, dijo: “Creo que si algo compartimos es el orgullo que tenemos por Chile. El orgullo que tenemos por Chile que bien se ve representado en el video introductorio que nos presentó el gigante Pedro Carcuro, que una vez más nos llama a ponernos de pie. Y después de ver el video introductorio, lo primero que uno puede concluir es que podemos hacerlo todo. Que Chile no se cae a pedazos”.

Luego, Boric dio cuenta del encuentro que sostuvo ayer lunes con el Sumo Pontífice, “con quien compartimos la convicción de que es necesario luchar contra la pobreza y la desigualdad”, apuntó.

“Antes de venir a Roma, leí el primer documento que el Papa dirigió a la comunidad cristiana y al mundo, que es la exhortación apostólica que se llama Dilexi te, que versa sobre justamente el amor a los pobres. Y me gustaría comenzar esta intervención citando textual algunas de las reflexiones que León XIV comparte en esta exhortación”, continuó.

Fue en ese punto que la intervención del Jefe de Estado se vio interrumpida por la mala conexión. Al volver a conectarse, Boric retomó su discurso para citar al Papa.

“Bueno, les estaba comentando parte de la exhortación de León XIV. Espero que esto no sea una señal divina de que se está enojando porque utilizo estas palabras para este momento, pero creo que es importante traerlas al ruedo porque son una interpelación que creo que nos mueve”, bromeó.

Y luego siguió: “En el apartado 92, León XIV dice es preciso seguir denunciando la dictadura de una economía que mata y reconocer que mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. Se instaura una nueva tiranía invisible a veces, virtual, que impone de forma unilateral implacables sus leyes y sus reglas. Aunque no faltan diferentes teorías que invitan a justificar el estado actual de cosas o explicar que la racionalidad económica nos exige que esperemos a que las fuerzas invisibles de la economía resuelvan todo”.

Tras la cita de León XIV, el discurso de la máxima autoridad del país se vio nuevamente interrumpido por dificultades técnicas. Ante esta situación, desde la organización optaron por adelantar la participación del ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

Asimismo, se anunció que se harían los esfuerzos para volver a conectar con Boric más tarde, para que continuara con su alocución, lo que finalmente no fue posible.

La presentadora del evento, la periodista Catalina Edwards, dijo al respecto: “Quiero transmitir el respeto y los saludos que hace llegar el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, desde Roma. Se hicieron pruebas técnicas, pero uno propone y la vida dispone. Por especial encargo de su Excelencia, transmito su intención de generar un encuentro con Icare próximamente para entregar el mensaje que hoy no pudo entregar”.

Más sobre:Gabriel BoricENADEEmpresariadoItalia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Orrego cuestiona solicitud de desafuero en su contra por caso ProCultura: “Adolece de graves falencias tanto de hecho como de derecho”

Actuaron por separado, pero con la misma práctica: sancionan a las casas de moda Gucci, Chloé y Loewe por fijar precios

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Caso Nabila Rifo: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo presentado por SernamEG

El gran empresariado compara el desafío económico de Chile con la organización del mundial de fútbol en 2034

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”
Chile

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Caso Nabila Rifo: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo presentado por SernamEG

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados
Negocios

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

El gran empresariado compara el desafío económico de Chile con la organización del mundial de fútbol en 2034

La advertencia de Paulmann en Enade por el bajo crecimiento: “Duplicar el ingreso por persona nos podría tomar hasta 35 años”

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania
Tendencias

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda
El Deportivo

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda

El gesto de Lionel Messi que sorprende a Charly García a semanas de su emotivo encuentro en Buenos Aires

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo
Cultura y entretención

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk
Mundo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Otro líder derribado por protestas de la Generación Z: Presidente de Madagascar huye del país tras advertir intento de golpe de Estado

Médicos Sin Fronteras por acuerdo de paz en Gaza: “Es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro”

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa