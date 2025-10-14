SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

El gran empresariado compara el desafío económico de Chile con la organización del mundial de fútbol en 2034

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó la meta de que las exportaciones de Chile alcancen en el nivel de Portugal de aquí al 2034.

Emiliano CarrizoPor 
Emiliano Carrizo
Enade en su versión 2025 desde el centro de eventos Metropolitan Santiago Intervención de Susana Jiménez, presidenta de CPC. Diego Martin

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, planteó que el trabajo a largo plazo para que la economía de Chile mejore no es un trabajo inalcanzable y planteó que se puede hacer desde ya, como el Mundial de Fútbol organizado por la FIFA y que España y Portugal serán las sedes principales.

En el marco de una exposición en el Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, Jiménez planteó que en los últimos 30 años Chile creció, se redujo la pobreza y el ingreso de Producto Interno Bruto (PIB) per cápita fue mejorando, liderando en la región, pero con un desafío de aspirar a encabezar en estos indicadores respecto al mundo. Además, destacó la capacidad de crecimiento de la empresas y las exportaciones del país, entre otros indicadores.

Sin embargo, la dirigente gremial planteó que Chile se estancó durante el último tiempo. "Estamos a puertas del desarrollo y a veces sentimos que estamos muy lejos, que estamos retrasados, que otros ya han llegado donde nosotros queríamos llegar hace tiempo", dijo.

El Mundial 2034 ya tiene sede. (Foto: Fifa)

La líder del gran empresariado apuntó al desarrollo de la inversión. “Mientras el mundo va corriendo, se desarrolla la tecnología y la inteligencia artificial (IA), hay interconectividad, comercio, pero Chile parece que se quedó estancado, viendo que lo que más florece es la permisología, la burocracia, la dificultad para sacar adelante inversiones”, sostuvo.

Ante este contexto, Jiménez apuntó al rol exportador de Chile y tomó como ejemplo a país a seguir a Portugal y Nueva Zelanda. “Nos multiplican por varias veces en lo que nosotros exportamos por persona. Por lo tanto, acá hay bastante por hacer. Esta última milla que necesitamos recorrer”, dijo.

“¿Qué pasaría si aumentáramos 5% nuestras exportaciones al año? Una meta exigente, pero no imposible. Lo que tendríamos como resultado de ese proceso es que al 2034, en 8 años más, estaríamos ya en los niveles similares a los que vimos en Portugal, US$ 150.000 millones al año", comentó.

Sobre la factibilidad del desafío, la líder de la CPC se comparó con el próximo Mundial de 2034, que ya se está trabajando para llegar a la cita con los preparativos e inversiones que se requiere.

Respecto a cómo se alcanza, Jiménez destacó temas como mayor inversión, mejor infraestructura, competitividad tributaria, adaptación laboral a las nuevas tecnologías, la innovación, la modernización del Estado y mejorando la seguridad, entre otros temas.

“No nos falta nada, simplemente tenemos que hacer las cosas bien y las empresas estamos alineadas con este objetivo (...) si se nos da la libertad y las condiciones para hacerlo, podemos ganar en Chile y el mundo”, afirmó.

Jiménez también hizo alusión al contexto de las elecciones presidenciales de este año. “Esperamos que el crecimiento no sea solo una palabra en los programas presidenciales, sino que eso también se traduzca en hechos”, resaltó.

La presidenta de la CPC también resaltó que el impulso económico que llama a conseguir en Chile no se logra solo en una administración.

Más sobre:EnadeEconomíaCPCIcare

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Caso Nabila Rifo: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo presentado por SernamEG

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Valenzuela responde críticas por columna y afirma que en “ningún caso” todos los funcionarios son párasitos

“Chile no se cae a pedazos”: Boric encabeza inauguración de Enade con accidentada conexión telemática desde Roma

A 33 días de la elección: Tricel analiza recurso que busca permitir la candidatura de Daniel Jadue a diputado

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

3.
F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

4.
Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

Suprema rechaza amparo de Raúl Iturriaga Neumann que buscaba sacarlo de Punta Peuco por su edad

5.
Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Puerto Rico por TV y streaming

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 14 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”
Chile

Sichel se suma a las críticas contra Valenzuela por “parásitos”: “La experiencia de Jackson, Vallejo y Boric ya nos demostró lo malo de la superioridad moral”

Rating del lunes 13 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Caso Nabila Rifo: Corte de Apelaciones declara admisible recurso de amparo presentado por SernamEG

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados
Negocios

Mercado de oficinas Clase A sigue presionado por alta demanda en barrios consolidados

El gran empresariado compara el desafío económico de Chile con la organización del mundial de fútbol en 2034

La advertencia de Paulmann en Enade por el bajo crecimiento: “Duplicar el ingreso por persona nos podría tomar hasta 35 años”

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania
Tendencias

Cómo fábricas de China han impulsado la ofensiva con drones de Rusia contra Ucrania

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Santiago vivirá su día más caluroso de la semana: cuándo será y cómo protegerte

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda
El Deportivo

El duro revés de la Conmebol a la U por el castigo tras los incidentes en Avellaneda

El gesto de Lionel Messi que sorprende a Charly García a semanas de su emotivo encuentro en Buenos Aires

En la U lamentan la baja de Charles Aránguiz de cara al Clásico Universitario: “Nos duele”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo
Cultura y entretención

El dúo Adriatique regresa a Chile con su espectáculo inmersivo

Pablo Ilabaca y el Tiny Desk de 31 Minutos: “Fue como Mati Fernández en la final contra Argentina. Gol al ángulo”

René Olivares y Los Jaivas: una emotiva hermandad entre hippismo y tapas de discos

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk
Mundo

Rusia espera que la inminente reunión entre Trump y Zelenski aclare la entrega de misiles Tomahawk

Otro líder derribado por protestas de la Generación Z: Presidente de Madagascar huye del país tras advertir intento de golpe de Estado

Médicos Sin Fronteras por acuerdo de paz en Gaza: “Es un momento importante y esperanzador, pero no es ningún milagro”

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa