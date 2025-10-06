Encontraron tablets robadas en colegio de El Quisco: Carabineros incauta dispositivos electrónicos en barrio Franklin

En el marco de patrullajes al interior del Persa Biobío, personal de la 4.a Comisaría de Carabineros de Santiago concretó la detención de un sujeto de nacionalidad peruana en uno de los galpones de la calle Placer.

Durante la fiscalización, realizada al mediodía de este lunes, los uniformados sorprendieron al sujeto con teléfonos celulares y tablets con mensajes en sus pantallas alusivos a su condición de equipos robados.

La situación motivó la inmediata detención del individuo y su traslado a la unidad policial para el procedimiento de rigor.

Posteriormente, a eso de las 13.00 horas, tras realizar las diligencias de verificación correspondientes, se logró establecer mediante los contactos y datos almacenados en los equipos que seis de las tablets incautadas coincidían en marca y modelo con las que fueron sustraídas desde el Colegio El Totoral de El Quisco, Región de Valparaíso, el 19 de agosto.

El alcalde de la comuna, José Jofré Bustos, llegó a la comisaría y reconoció los dispositivos como propiedad municipal.

Los carabineros incautaron 20 celulares iPhone, dos dispositivos iPad, 12 tablets y 45 teléfonos con sistema operativo Android de distintas marcas.