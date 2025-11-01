Encuentran cadáver de un hombre en playa de Cartagena

La mañana de este sábado, autoridades marítimas del Puerto de San Antonio anunciaron el hallazgo del cadáver de un hombre, el cual fue encontrado en el sector de Playa Chica, en Cartagena, Región de Valparaíso.

Tras conocer la noticia, el capitán de puerto, Eugenio Bosque, aportó detalles del caso, señalando: “Durante la mañana de este sábado se recibió un llamado telefónico al teléfono de emergencia 137, informando la existencia de una persona sin signo vital”.

Así, agregó que “nos dirigimos al sector, una patrulla de policía marítima se dirigió al sector, identificando el cadáver de sexo masculino. La comunicación con el fiscal del Ministerio Público se instruyó que la brigada de homicidios efectuara las pericias al cadáver y efectuará el levantamiento de cámara, objeto de verificar la participación de terceros”.

En ese sentido, aclaró que el hecho “se encuentra aún en desarrollo, por lo que no existe otro tipo de información relacionada con la identidad ni las causas del fallecimiento”.