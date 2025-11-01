OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Asesinan a balazos a joven a las afueras de un local clandestino en Concepción

La víctima fatal tenía 19 años de edad. Investigan el caso la Fiscalía a través de ECOH y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Fiscalía del Biobío

Un sujeto de 19 años fue asesinado la madrugada de hoy tras asistir a un local nocturno en Concepción, Región del Biobío.

El hecho se habría producido en la esquina de la avenida Arturo Prat con Bulnes, en la mencionada ciudad.

Es un homicidio de un joven de 19 años. Aproximadamente ocurre en la madrugada el día de hoy en este local clandestino, que aparentemente mantenía una fiesta en la madrugada; sería con arma de fuego”, detalló Michelangelo Bianchi, fiscal jefe de la unidad de Análisis Criminal regional, a T13.

Según detalló el fiscal, los equipos presentes en el lugar todavía se encuentran realizando diligencias para determinar la causa concreta de muerte del fallecido. Además, se estarían revisando registros de cámaras de seguridad y recolectando la evidencia balística presente.

El subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH de Concepción, explicó que la víctima habría recibido un impacto de bala en su cabeza.

Podemos decir que la víctima se encontraba en el frontis del establecimiento, lugar donde personas desconocidas habrían disparado hacia el interior, resultando lamentablemente fallecida en este lugar”, explicó Guzmán.

Con base a las diligencias iniciales realizadas por los peritos de la PDI en el lugar, el subprefecto señaló que se habrían realizado al menos siete disparos, esto según la evidencia balística encontrada hasta el momento.

Por el momento, una de las hipótesis que se estudia en el homicidio sería que habría sido un hecho fortuito, ya que aparentemente la víctima no tendría vínculos con los posibles agresores. Sin embargo, aquello es materia de investigación por parte de las policías y Fiscalía.

Para desarrollar la investigación correspondiente, el Ministerio Público dispuso la presencia de personal del Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de Fiscalía, además de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

