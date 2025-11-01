OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Equipos de búsqueda retoman labores para localizar a adolescente desaparecido en el Río Maipo: lo que se sabe hasta ahora

En el tercer día de búsqueda, se incluyeron equipos adicionales del Gersa de Bomberos. Se encuentran desplegados más de 150 funcionarios para intentar localizar al joven.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
DPP Talagante

Con la inclusión de los equipos especializados en rescate en medio acuático Gersa Los Andes y Ojo de Águila de Bomberos de Chile, la mañana de este sábado se retomó el despliegue por parte de diversas instituciones para localizar a Adrián Villaroel, adolescente boliviano de 14 años que se encuentra desaparecido desde el jueves tras adentrarse en el Río Maipo.

Durante la jornada del viernes se mantuvo un despliegue por parte de unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, además de los ya mencionados equipos de Bomberos y kayakistas voluntarios conocedores de la zona.

También colaboraron desde el municipio de Isla de Maipo y desde el Ejecutivo se encuentra en la zona la delegada presidencial provincial de Talagante, Stephanie Duarte.

Durante la tarde, se instaló en uno de los kayak de los voluntarios un sonar que permite ir monitoreando el agua y que también presenta un mapa de calor.

A pesar del despliegue, no hubieron mayores novedades durante la jornada del viernes. Durante la noche se mantuvo un equipo de monitoreo nocturno y ya la mañana del sábado los equipos retomaron las labores con la luz del día.

“En este tercer día de búsqueda del menor hemos intensificado los recursos interinstitucionales y también del sector privado. Hoy día tenemos una fuerza de tarea estratégica donde vamos a contar con más de 150 funcionarios y además vamos a extender el cordón de la caja de río para seguir buscando y poder tener durante este día buenos resultados”, detalló la delegada Duarte.

Por otro lado, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dispusieron también la colocación de una antena que permita amplificar la señal móvil.

Estaba con unos amigos en el río

Adrián Villaroel Ortiz (14) se encontraba la tarde del jueves junto a otros tres amigos refrescándose en el Río Maipo, en el sector de La Villita, en Isla de Maipo.

Según el relato que se le habría dado a Carabineros tras conocerse su desaparición, en algún momento en que decidieron los jóvenes salir del agua, habrían perdido de vista a su compañero.

Desde la Fiscalía se dispuso la presencia del GOPE para iniciar la búsqueda, a la cual se habrían integrado la misma jornada del jueves parte de los equipos anteriormente mencionados.

DPP Talagante

Por otro lado, desde el Ejecutivo, a través de la Delegación Presidencial Provincial de Talagante, se pusieron en contacto con la familia y también realizaron coordinaciones con la madre del menor para que pudiese entrar a Chile, ya que se encontraba en Bolivia.

“Gracias a las instituciones por ayudarnos en la búsqueda. Gracias a ellos se ha podido barrer el río de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero aún no se ha dado con su cuerpo. Dios quiera que aparezca pronto”, habría señalado a Chilevisión uno de los familiares de Adrián durante la jornada del viernes.

Lee también:

Más sobre:Isla de MaipoMenorDesaparecidoRío MaipoTalaganteGOPEGersaBomberosKayaquistas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Campos sobre el quiebre con sus hijos tras la denuncia de Di Girolamo: “Ellos tomaron una decisión que parece irreversible”

Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum

Encuentran cadáver de un hombre en playa de Cartagena

Corte Suprema revisa este lunes desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI)

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación

Asesinan a balazos a joven a las afueras de un local clandestino en Concepción

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

4.
“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

“Representan una ofensa”: PC exige retractación pública de Matthei por dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

5.
Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

Capitán de Lanús y la resistencia hacia la U: “Hinchas de todos los equipos argentinos nos estaban apoyando”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Valencia en TV y streaming

Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum
Chile

Más de 50 días sin alcalde en Llanquihue: fracasa sesión especial para elegir suplente de Víctor Ángulo por falta de quorum

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Encuentran cadáver de un hombre en playa de Cartagena

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”
Negocios

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Pymes en Chile: la mitad tiene menos de 10 trabajadores y ven como principal desafío futuro la regulación del Estado

La apuesta por IA que disparó el valor de Oracle y el entusiasmo de Larry Ellison

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo visita al Atlético de Madrid en la liga española
El Deportivo

En vivo: el Sevilla de Gabriel Suazo visita al Atlético de Madrid en la liga española

Como en la era de Michael Jordan: la histórica racha de los Chicago Bulls en el arranque de la temporada NBA

Noel de La Torre se perfila como gran favorito para quedarse con el Iquique Pro

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Campos sobre el quiebre con sus hijos tras la denuncia de Di Girolamo: “Ellos tomaron una decisión que parece irreversible”
Cultura y entretención

Campos sobre el quiebre con sus hijos tras la denuncia de Di Girolamo: “Ellos tomaron una decisión que parece irreversible”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

El día en que Gustavo Cerati quiso cantar en Vichuquén

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación
Mundo

Tras mortal redada en Río de Janeiro: Human Rights Watch acusa graves fallas en investigación

Israel afirma que tres cuerpos entregados por Hamas no corresponden a rehenes

Ucrania declara haber dejado “totalmente inutilizado” oleoducto que transportaba recursos a Moscú tras ataque con explosivos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”