Equipos de búsqueda retoman labores para localizar a adolescente desaparecido en el Río Maipo: lo que se sabe hasta ahora

Con la inclusión de los equipos especializados en rescate en medio acuático Gersa Los Andes y Ojo de Águila de Bomberos de Chile, la mañana de este sábado se retomó el despliegue por parte de diversas instituciones para localizar a Adrián Villaroel, adolescente boliviano de 14 años que se encuentra desaparecido desde el jueves tras adentrarse en el Río Maipo.

Durante la jornada del viernes se mantuvo un despliegue por parte de unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros, además de los ya mencionados equipos de Bomberos y kayakistas voluntarios conocedores de la zona.

También colaboraron desde el municipio de Isla de Maipo y desde el Ejecutivo se encuentra en la zona la delegada presidencial provincial de Talagante, Stephanie Duarte.

Durante la tarde, se instaló en uno de los kayak de los voluntarios un sonar que permite ir monitoreando el agua y que también presenta un mapa de calor.

A pesar del despliegue, no hubieron mayores novedades durante la jornada del viernes . Durante la noche se mantuvo un equipo de monitoreo nocturno y ya la mañana del sábado los equipos retomaron las labores con la luz del día.

A las 7:00 hrs se inicia 3er día de búsqueda de menor extraviado en Río Maipo, Isla de Maipo. Se suman GERSA Los Andes y Ojo de Águila Chile. Delegada Stephanie Duarte y Comandante establecen el Puesto de Comando. SENAPRED gestiona antena que amplifica señal móvil. #DPPTalagante pic.twitter.com/VTI9kLvTX2 — Delegación Presidencial Provincial de Talagante🏛 (@DPPTalagante) November 1, 2025

“En este tercer día de búsqueda del menor hemos intensificado los recursos interinstitucionales y también del sector privado. Hoy día tenemos una fuerza de tarea estratégica donde vamos a contar con más de 150 funcionarios y además vamos a extender el cordón de la caja de río para seguir buscando y poder tener durante este día buenos resultados”, detalló la delegada Duarte.

Por otro lado, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dispusieron también la colocación de una antena que permita amplificar la señal móvil.

Estaba con unos amigos en el río

Adrián Villaroel Ortiz (14) se encontraba la tarde del jueves junto a otros tres amigos refrescándose en el Río Maipo, en el sector de La Villita, en Isla de Maipo.

Según el relato que se le habría dado a Carabineros tras conocerse su desaparición, en algún momento en que decidieron los jóvenes salir del agua, habrían perdido de vista a su compañero.

Desde la Fiscalía se dispuso la presencia del GOPE para iniciar la búsqueda, a la cual se habrían integrado la misma jornada del jueves parte de los equipos anteriormente mencionados.

DPP Talagante

Por otro lado, desde el Ejecutivo, a través de la Delegación Presidencial Provincial de Talagante, se pusieron en contacto con la familia y también realizaron coordinaciones con la madre del menor para que pudiese entrar a Chile, ya que se encontraba en Bolivia.

“Gracias a las instituciones por ayudarnos en la búsqueda. Gracias a ellos se ha podido barrer el río de arriba para abajo y de abajo para arriba, pero aún no se ha dado con su cuerpo. Dios quiera que aparezca pronto”, habría señalado a Chilevisión uno de los familiares de Adrián durante la jornada del viernes.