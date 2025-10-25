Encuentran cuerpo sin vida que correspondería a docente desaparecido hace una semana en el río Cautín

Durante la tarde de este sábado, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros rescató desde la ribera del río Cautín, en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, un cuerpo sin vida, que correspondería al de Fernando Caripán Cárdenas, un docente de 36 años que se encontraba desaparecido desde el pasado 19 de octubre.

El hallazgo fue realizado por pescadores que transitaban por el sector, quienes dieron aviso inmediato al personal policial. Posteriormente, el GOPE desplegó un operativo para extraer el cuerpo desde la orilla del cauce, en un trabajo que contó con apoyo de unidades especializadas de rescate.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, no existirían indicios de la participación de terceros en la muerte del profesor, aunque los resultados definitivos quedarán en manos del SML, que realizará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del deceso.

Cabe recordar que Fernando Caripán fue visto por última vez el sábado 19 de octubre en las cercanías del río Cautín, lo que dio inicio a intensas labores de rastreo encabezadas por equipos de emergencia, voluntarios y un club de kayak local.

Durante la semana, familiares y vecinos se sumaron a los esfuerzos para dar con su paradero, mientras se mantenía la esperanza de encontrarlo con vida.

Tras el hallazgo, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco acudió al sitio del suceso para realizar los peritajes de rigor y coordinar el levantamiento del cuerpo junto al Servicio Médico Legal (SML).