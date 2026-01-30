SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    “Es un riesgo que estén en la intemperie”: Elizalde reitera llamado a evacuar a daminificados del Biobío ante tormenta eléctrica

    Las autoridades también anunciaron un bono de autoconstrucción para las personas que han iniciado por cuenta propia las obras de viviendas de emergencia.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó la mesa técnica en la Región del Biobío para coordinar las nuevas ayudas tempranas que se desplegarán y las medidas que tomarán las autoridades ante la alerta preventiva por las lluvias y tormentas electricas que se desarrollan en la zona.

    Ante la situación, y al ser consultado por los damnificados que se han negado a evacuar los sectores que fueron afectados por los incendios forestales, el secretario de Estado señaló que “el llamado que hacemos y que han hecho todas las autoridades es que finalmente se le haga caso a la autoridad y si por tanto Carabineros, la PDI (Policía de Investigaciones), las Fuerzas Armadas, las autoridades municipales, Senapred, quien sea, solicita que una área sea evacuada, esa área tiene que ser evacuada porque hay un riesgo para las personas”.

    Esto mientras de fondo, en el punto de prensa del ministro junto a las autoridades regionales, se escuchaban los truenos y la lluvia desarrollarse. “Ustedes están sintiendo en este momento la tormenta eléctrica, se escucha perfectamente y es un riesgo que las personas estén en la intemperie, que estén al aire libre, es un riesgo para su seguridad y para su vida y por eso esperamos que le hagan caso a la autoridad”, insistió el ministro.

    Por su parte, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, recordó que se mantiene el estado de catástrofe y el toque de queda como preparativos de un plan de contigencia debido a las condiciones climáticas adversas.

    Respecto al balance de daños, el jefe comunal señaló que no hay grandes cambios, pero que si existe eventos puntuales como pérdidas de nylon o de carpas.

    En torno a los albergues, se señaló que son 780 cupos disponibles en los cuatro centros habilitados en Penco, donde los refugiados son 392 personas. “Dado que viene un frente de condiciones adversas climáticas la próxima semana y que nos proyectan el día lunes, nosotros estamos esperando poder abrir más albergues y aumentar la capacidad, proyectando llegar sobre los 1.000 cupos disponibles”, añadió.

    Por su parte, el delegado regional de Biobío, Eduardo Pacheco, expresó que “lo más importante es el resguardo de su integridad, de su vida,y por eso hemos estado durante las últimas 72 horas realizando este llamado. Están todos los albergues en condiciones de recibirlos, de poder llegar allá”.

    Bono de autoconstrucción

    El ministro Álvaro Elizalde también anunció un bono de autoconstrucción para las personas que han iniciado por cuenta propia las obras de viviendas de emergencia, esto para que consteen los materiales de construcción.

    “En ese contexto entonces se ha establecido una nueva ayuda que es un bolsillo electrónico para la autoconstrucción. Esto significa que las personas en las zonas donde no se instalen viviendas de emergencia van a poder acceder a este bolsillo electrónico para la autoconstrucción, que va a tener un monto total de 150 UF ($5.956.294 aprox.) y se va a realizar en tres pagos para ver el estado de avance”, detalló el secretario de Estado.

    “Adicionalmente, vamos a pagar a todos los afectados lo que se llama el bono de acogida, que asciende a 10 UF ($397.086 aprox.), y en el caso de los que vivían en los departamentos ,y por tanto, no están en condiciones de que se instale una vivienda de emergencia o puedan iniciar autoconstrucción de emergencia asistida, en esos terrenos se va a prolongar este bono de acogida por tres meses”, explicó Elizalde.

