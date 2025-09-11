SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

“Es una señal muy potente hacia el interior del Poder Judicial”: Gajardo destaca remoción de ministra Sabaj por chats con Hermosilla

El ministro de Justicia valoró la remoción, señalando que esto "es algo serio", ya que "no es común que se remueva a una ministra de la Corte de Apelaciones".

Daniela SilvaPor 
Daniela Silva
El ministro de justicia, Jaime Gajardo. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Ayer miércoles, la Corte Suprema comunicó la remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, decisión que informada tras la audiencia del Pleno en el que se acordó apartar a la magistrada por sus conversaciones con Luis Hermosilla.

Este hecho fue abordado esta jornada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, quien consultado sobre la destitución y por el tiempo que pasó para que se concretara la medida, la autoridad destacó que lo relevante de la situación es que la decisión la tomó el pleno de la Corte Suprema.

“No es común que se remueva a una ministra de la Corte de Apelaciones. Esto es algo serio”, afirmó en radio Infinita. “Siempre es relevante que los procesos tengan toda la información, todos los antecedentes, que se delibere, pero sobre todo que la decisión que se tome sea una decisión contundente, como la que tomó el pleno de la Corte Suprema”.

Asimismo, explicó que esto “da una señal muy clara” de que “no va a permitir que los jueces, los ministros de las Cortes, falten a la probidad, compartan información indebida con abogados litigantes, tengan o se aparten, de como se denomina en términos jurídicos, de su buen comportamiento”.

“Creo que esa es una señal muy potente hacia el interior del Poder Judicial, y es de las señales que se requieren para que las personas que acuden al Poder Judicial no tengan ninguna duda de que van a ser juzgados por un juez imparcial, que no tengan ninguna duda, y que el juez va a tomar decisiones con forma de derecho”, afirmó.

Por otra parte, y consultado sobre si considera que la Corte Suprema debería dar alguna señal adicional para dar las garantías a la ciudadanía, Gajardo señaló que a su parecer el máximo tribunal “está tomando las decisiones que tiene que tomar”.

“Ahora bien, nosotros por lo mismo, en octubre del año pasado, presentamos un proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces y juezas, para que no exista ninguna duda de que las personas que lleguen a ser jueza y jueza son personas que están ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos, y no por otras razones aledañas”, recordó.

Este proyecto ya fue tramitado en la Cámara de Diputados y se comenzó a debatir en la Comisión de Constitución del Senado.

“Hay plena conciencia por parte de los senadores y senadoras de esa comisión de que es un proyecto relevante, y que ese proyecto tiene que ver la luz lo más pronto posible”, apuntó.

Más sobre:NacionalVerónica SabajCaso AudioLuis Hermosilla

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Polonia pide reunión de emergencia en la ONU y restringe su espacio aéreo oriental tras derribar drones rusos

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

5.
Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Kast dice que “ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a las fiscalías y no disminuido”: Falso ❌

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Adelantan el pronóstico en Santiago para Fiestas Patrias: ¿podría caer lluvia?

Servicios

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 11 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Adelantan entrega de resultados del Subsidio Eléctrico: cómo revisar los datos

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias
Chile

Anuncian horarios y rutas con Peaje a luca para los viajes de Fiestas Patrias

Se suma a ausencias Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

“Operación Fortaleza”: Carabineros y PDI detienen a 386 personas en operativo de copamiento en La Araucanía

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos
Negocios

El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

CMF ordena a Blanco y Negro realizar nueva junta de accionistas por estados financieros de 2024

Rosanna Costa advierte un bajo crecimiento del empleo y un aumento de los salarios por sobre su promedio histórico

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino
Tendencias

¿Quién mató a Charlie Kirk? Lo que se sabe sobre la búsqueda del asesino

Cronología del asesinato de Charlie Kirk, el activista de 31 años que recibió un disparo en el cuello

El dibujo de una mujer desnuda que complica a Donald Trump por el caso Jeffrey Epstein

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”
El Deportivo

Venezuela despide a Fernando Batista tras el fracaso mundialista: “Los resultados no estuvieron a la altura del país”

DT de Sevilla llena de elogios a Alexis Sánchez: “Muchos confunden disfrutar con ganar dinero”

Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Elche por la liga española

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos
Cultura y entretención

Drogas, prostitución y duras acusaciones: Charlie Sheen reflexiona sobre su espiral de excesos

Seguirá en la cárcel: vuelven a negar libertad condicional al asesino de John Lennon

Una mujer capturada y unos indígenas degollados: la historia de la destrucción de Santiago un 11 de septiembre

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos
Mundo

Maduro proclama el inicio de una nueva fase de “ofensiva permanente” en plena escalada de tensiones con Estados Unidos

La batalla por drogas legales, seguras y de buena calidad en Canadá

El Kremlin no ve “nada nuevo” en las críticas de Polonia tras la entrada de drones

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad