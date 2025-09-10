SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Expulsan a segunda jueza por caso Hermosilla: Suprema vuelve a demostrar su poder y remueve a la ministra Sabaj por mal comportamiento

El máximo tribunal determinó, solo por un voto en contra, que la magistrada de la Corte de Apelaciones de Santiago transgredió la probidad del Poder Judicial al entregar información de causas al abogado protagonista del caso Audio.

Por 
José Carvajal Vega
 
Juan Manuel Ojeda

Pasado el mediodía de este miércoles, la Corte Suprema comunicó la remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj. La decisión que fue dada a conocer tras la audiencia del pleno en el que se acordó expulsar de la judicatura a la magistrada por sus conversaciones con el penalista Luis Hermosilla.

La ministra vocera del máximo tribunal, María Soledad Melo, comunicó que el pleno determinó que Sabaj había incurrido en “un mal comportamiento” que afecta “las bases del Estado democrático de derecho”. Esa fue la razón por la que, casi por unanimidad, acordó su remoción.

La resolución de este martes se dio luego de escuchar los alegatos de la defensa de la ministra, los que estuvieron a cargo de Héctor Parra. El abogado desplegó los argumentos de la defensa con la pretensión de evitar la remoción, en un proceso disciplinario que comenzó luego de que The Clinic diera a conocer la serie de conversaciones en las que la magistrada habló sobre causas con el penalista.

Si bien aún no se conoce el texto de la resolución del máximo tribunal, la vocera informó que la determinación de la Suprema se dio sólo con el voto en contra del ministro Mauricio Silva, quien estuvo por mantener a Sabaj en la Corte de Santiago.

Las razones de la corte

El proceso de remoción de la ahora exministra Sabaj comenzó en enero, hasta que el 26 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago terminó el proceso disciplinario que culminó con la suspensión por cuatro meses de la magistrada y el pago de la mitad de su sueldo. Tras eso, la Suprema abrió el cuaderno de remoción, lo que derivó en su destitución este miércoles 10 de septiembre.

A juicio del pleno del máximo tribunal, la jueza, que llevaba 25 años en el Poder Judicial, vulneró una serie de normas del Código Orgánico de Tribunales. Específicamente, se determinó que Sabaj transgredió el deber de probidad al vulnerar “la obligación de privacidad de los acuerdos adoptados” y traspasar información referida a la supuesta tendencia política de ministros y abogados previo a resolver un asunto.

La vocera de la Corte Suprema, María Soledad Melo. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Por otro lado, también se resolvió que la magistrada sugirió a Hermosilla “la estrategia procesal a emplear”, en favor del expresidente Sebastián Piñera, en el marco del caso Dominga. Como cuarto punto, el pleno estableció que la removida jueza incurrió en “otras conductas reprochadas que quedaron consignadas” en el sumario.

A raíz de aquello, la ministra Melo informó en una vocería que “con el cúmulo de los antecedentes reunidos, es posible determinar y concluir que la ministra señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero, incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura, y que, desde luego, priman por sobre su derecho a la inamovilidad, al haber incurrido en un mal comportamiento que atenta contra las bases de un Estado democrático de derecho, descartándose las alegaciones de la defensa en los términos que se desarrollarán en el fallo”.

“Una situación de vulnerabilidad”

Durante los alegatos de la defensa, Parra pidió aplicar a la magistrada un principio de proporcionalidad, afirmando que Sabaj actuó en un contexto de vulnerabilidad y confianza con Hermosilla. “No fue prudente, claramente, pero ¿resolvió alguna causa? ¿Incurrió en un acto de prevaricación? No”, sostuvo el abogado.

Verónica Sabaj / Luis Hermosilla

Seguido de aquello afirmó que “no es una excusa, excelentísimo tribunal, que esta parte diga que sucedió en tiempos de pandemia. La señora Sabaj además se encontraba en un tratamiento psiquiátrico durante esa fecha. Cuando se dice que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, no es que cualquiera pudiese abusar de su confianza, sino que, visto después del tiempo y revisado la naturaleza de esas conversaciones, uno entiende cómo ella se va adentrando en este abuso de confianza que tiene el señor Hermosilla".

Pese a eso, la ministra vocera afirmó este miércoles que se concluyó que “la señora Verónica Sabaj Escudero no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acordó la remoción de su cargo como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago“.

Tolerancia cero

La destitución de Sabaj ocurre en un proceso en que el pleno del máximo tribunal tiene la intención de limpiar la casa. El caso Audio y los chats de Hermosilla han enlodado la imagen de la judicatura, y por lo mismo los magistrados han intentado tener tolerancia cero frente a los actos de corrupción.

Además, la remoción de la jueza se da luego de que el pleno ya haya tomado una decisión severa previamente. Así fue, por ejemplo, cuando removió a la exsuprema Ángela Vivanco, quien también cayó por las conversaciones que tuvo con Hermosilla cuando ejercía como ministra de la Tercera Sala.

Fuentes judiciales comentan que el objetivo de la mayoría de los integrantes del pleno es dar señales hacia la opinión pública de que en este escándalo no existirán defensas corporativas.

“En un universo de personas puede existir situaciones que puedan ir contra la ética y tener un reproche disciplinario, ante ello nosotros siempre hemos actuado y actuaremos, por supuesto, en lo que corresponda, sin perjuicio de decirle a la opinión pública que este Poder Judicial no es corrupto”, comentó la vocera del máximo tribunal en octubre de 2024.

Más sobre:TribunalesCaso AudioLuis HermosillaVerónica SabajChatsCorte de Apelaciones de SantiagoCorte Suprema

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Una suerte de ninguneo”: Sichel critica al Senado por negativa a ampliar plazo de flagrancia para guardias municipales

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

Las dificultades de la ley Ricarte Soto: recursos insuficientes y sin actualización desde 2019

Isabel Allende reaparece en La Moneda para acto del 11 de septiembre en recuerdo de su padre

Parisi dispara contra oficialismo y oposición en llegada a debate: “Vamos a desnudar el abuso que han hecho los fachos y los comunachos sobre la clase media”

Claudia Martínez: “Nuestra proyección es una baja de 25 puntos base en la TPM en octubre”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Expulsan a segunda jueza por caso Hermosilla: Suprema vuelve a demostrar su poder y remueve a la ministra Sabaj por mal comportamiento
Chile

Expulsan a segunda jueza por caso Hermosilla: Suprema vuelve a demostrar su poder y remueve a la ministra Sabaj por mal comportamiento

“Una suerte de ninguneo”: Sichel critica al Senado por negativa a ampliar plazo de flagrancia para guardias municipales

El comentario de Kast sobre Jara en la antesala del debate presidencial

Claudia Martínez: “Nuestra proyección es una baja de 25 puntos base en la TPM en octubre”
Negocios

Claudia Martínez: “Nuestra proyección es una baja de 25 puntos base en la TPM en octubre”

Otro anuncio que viene: Codelco y Anglo American afinan acuerdo definitivo para operar Andina y Los Bronces en conjunto

Banco Central sube la proyección de inflación para 2025 y posterga la llegada a 3% para segunda parte del próximo año

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U
El Deportivo

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Quién era Charlie Kirk, el joven activista conservador y partidario de Trump que fue asesinado en Utah
Mundo

Quién era Charlie Kirk, el joven activista conservador y partidario de Trump que fue asesinado en Utah

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad