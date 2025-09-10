La explicación de la defensa de Sabaj por sus chats con Hermosilla: “Se encontraba en un tratamiento psiquiátrico”

En su alegato ante la Corte Suprema sobre el cuaderno de remoción de Verónica Sabaj, Héctor Parra, abogado de la jueza, explicó los chats que la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo con Luis Hermosilla y que motivaron el sumario en su contra.

Parra hizo hincapié ante el máximo tribunal en que al resolver se debe considerar el “principio de proporcionalidad“, sosteniendo que la jueza ya fue sancionada por lo que él estimó como faltas administrativas.

El abogado afirmó que “el acto en que incurrió, imprudente, tuvo su castigo y difícilmente podrá repetirse aquella situación”.

“No es una excusa, excelentísimo tribunal, que esta parte diga que sucedió en tiempos de pandemia. Si la señora Zabag además se encontraba en un tratamiento psiquiátrico durante esa fecha, cuando se dice que se encontraba en una situación de vulnerabilidad, no es que cualquiera pudiese abusar de su confianza, sino que, visto después del tiempo y revisado la naturaleza de esas conversaciones, uno entiende cómo ella se va adentrando en este abuso de confianza que tiene el señor Hermosilla", sostuvo.

Asimismo, el abogado insistió en que no hubo efecto jurídico en las comunicaciones de Sabaj y el influyente penalista.

“No fue prudente, claramente, pero ¿Resolvió alguna causa? ¿Incurrió en un acto de prevaricación? No, excelentísimo tribunal", recalcó.