La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Nacional

    Estudiante hiere con un cuchillo a profesor de la Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso

    El atacante hizo ingreso al plantel con un cuchillo de 10 centímetros y una pistola a balines de goma. El docente terminó con heridas en el rostro y cabeza.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    10 DE MAYO DE 2019/VALPARAISO Universidad Tecnica Federico Santa Maria, casa central Valparaiso FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

    Esta tarde un estudiante universitario atacó a un profesor en su oficina en el campus central de la Universidad Técnica Federico Santa María, en la comuna de Valparaíso, por causas que son materia de investigación.

    El hecho se registró alrededor de las 16 horas. Hasta el lugar llegó personal de Carabineros, requeridos por una detención ciudadana bajo la cual se redujo al joven agresor.

    Desde la casa de estudios emitieron una declaración pública, en la que aseguraron que “el incidente fue contenido de manera inmediata, evitando que tuviera consecuencias mayores y resguardando a quienes se encontraban en el lugar”.

    En ese contexto, señalan que el docente recibió atención médica de forma inmediata y que fue trasladado hasta la Clínica Reñaca para una evaluación médica acabada, proceso que estuvo acompañado por las autoridades del plantel.

    La evaluación determinó lesiones en la cabeza y rostro.

    Asimismo, agregan que “se informó a carabineros y se activaron los protocolos internos, conforme a la normativa” interna.

    Respecto al atacante, señalan que “el estudiante fue retenido por personal de seguridad y quedó bajo acompañamiento profesional por parte de un psicólogo, resguardando su integridad y la de toda la comunidad universitaria”.

    Al sujeto, identificado con las iniciales A.J.M.E se le encontró un cuchillo de al menos 10 centímetros de longitud y una pistola a balines de goma, elementos que portaba en su mochila con la que ingresó al recinto.

    El mayor Gustavo Figueroa, de la 3° Comisaría de Valparaíso Norte, señaló que “se requirió a carabineros por una detención ciudadana, consistente en que un alumno de la facultad habría atacado a un profesor al interior de su oficina, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y rostro”.

