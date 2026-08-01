Estudio revela que la democracia chilena se fortalece pero advierte sobre “equilibrio fiscal”

“Las noticias sobre mi muerte son exageradas”. Con esa ironía de Mark Twain –que el narrador estadounidense escribió al ver que un diario de Nueva York anunció su fallecimiento–, el economista Álvaro Briones explica el trasfondo del Índice de Funcionamiento de la Democracia (Ifude), que evalúa anualmente los avances y retrocesos del sistema en Chile, y ahora estrena su segunda edición. En contraste con visiones más negativas, el exsubsecretario de Economía afirma que “las noticias sobre la crisis de la democracia en Chile son algo exageradas”.

Por segundo año consecutivo, los resultados del índice elaborado por el Proyecto de Investigación Aplicada en Democracia (PIAD) de la Universidad Miguel de Cervantes (UMC) son mayormente positivos. En su edición 2026, se determinó que el año pasado se registró un avance de la democracia de 3,3 puntos, lo que representa una mejoría de 11,79% en relación a 2024. Así, se ven superados los resultados de la primera medición, donde el índice arrojó un 1,99 (7,37%).

Para evaluar el funcionamiento anual de la democracia, el proyecto utiliza un sistema de tres niveles. En primer lugar, el sistema de gobierno se aborda desde siete dimensiones clave. Luego, estas dimensiones se evalúan mediante 28 variables –una más que el año pasado–, donde cada una equivale a un punto positivo, negativo o neutral. Finalmente, el comportamiento de las variables se mide a través de 96 indicadores, que se basan en una serie de reportes, informes y estadísticas de prestigio nacional e internacional. Así, el puntaje hipotético máximo es 28 puntos positivos, mientras que un retroceso democrático total correspondería a un –28.

Según explica Eduardo Saffirio, cientista político y coordinador del proyecto, el índice no busca medir qué tan democrático es Chile, sino cuánto progresa o retrocede el país en ese aspecto. “No hay duda de que Chile tiene una democracia, pero obviamente puede estar funcionando año tras año mejor o peor. Lo que le interesa a este proyecto es hacer un seguimiento anual para detectar dónde están las líneas rojas, qué es lo que hay que mejorar”, plantea.

Al igual que en su edición pasada, el índice registró un progreso en cinco de siete dimensiones. Consultado por la sociedad que se refleja en estos resultados, Saffirio dice que se confirmaron sus juicios a priori: “El país tiene su sistema democrático vertebral, sus instituciones centrales, lo electoral, la vigencia del Estado de Derecho, en un muy buen nivel de funcionamiento. Los problemas más bien tienen que ver con lo que podríamos llamar el desempeño de las políticas vinculadas a la democracia”.

Auge de la seguridad pública

Durante 2025, la seguridad fue un punto central en la agenda legislativa. Esto se vio representado por el fast track impulsado por el Congreso y el gobierno en 2024, que derivó en la aprobación de siete proyectos relacionados al área durante el año pasado, donde destacó la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la actualización de la Ley Antiterrorista.

De esta forma, el Ifude 2026 registró un avance de un 35% en la dimensión “Seguridad Pública”, casi el doble que en su edición pasada (18,75%). Para llegar a esta conclusión, los académicos hicieron un balance: en contra jugó el número total de delitos ingresados al Ministerio Público y la sobrepoblación carcelaria, pero se registraron logros en cuanto a producción legislativa, avances del crimen organizado, en la reducción de la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes y otros indicadores.

“Nosotros no estamos diciendo que la calidad de nuestra seguridad pública sea óptima, lo que estamos diciendo es que se han tomado medidas para poder enfrentar una situación complicada. Eso expresan estos resultados”, precisa Carlos Bellei, abogado y máster en Derecho Internacional de la Universidad de Ginebra, quien es parte del proyecto.

Por otra parte, la dimensión “Confianza y Valorización de la Democracia” registró un avance porcentual de 30%, que contrasta con el obtenido el año pasado: un -16,67%. Entre las fuentes que se consideraron en este punto, se cuenta la Encuesta CEP N°95, el Reporte sobre Democracia de V-Dem Institute 2026 y el Informe Libertad en el Mundo 2026, de Freedom House.

Al desglosar la dimensión, su mejoría se explica por avances en el indicador de “Valoración de la democracia”, en tanto que no se percibieron cambios en “Confianza ciudadana en la política y sus actores”, exceptuando una leve mejoría respecto del gobierno. En este punto, también se mantuvo estable la “Ubicación de Chile en el Ranking Internacional de Democracia”.

La tercera dimensión con mayor avance porcentual fue “Vigencia efectiva del Estado de Derecho”, lo que se explica por la variable de “Respuesta a la corrupción del Estado”, que obtuvo el puntaje máximo. En este ámbito, el año pasado la Fiscalía continuó sus indagaciones respecto al caso Audios y la implicación de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Por otro lado, en la dimensión también se registró una mejoría en el “Rechazo a la violencia”.

En cuanto a las otras áreas positivas, Saffirio explica que en dimensiones como “Soberanía Popular”, que se preocupa por el respeto y la calidad de los procesos electorales, “igual hay un avance, pero obviamente es más bajo que en seguridad, porque es más difícil mejorar con niveles tan altos” como los que presentan las elecciones en el país.

¿Desequilibrio fiscal?

Por segundo año consecutivo, la dimensión “Gobierno responsable y eficaz del Estado” registró un retroceso (-8,3%). Sin embargo, es menor al registrado en la edición anterior, cuando marcó un -35%. Al desglosar esta dimensión, la variable que más contribuye a su puntuación negativa es “Equilibrio Fiscal”.

De acuerdo con Bellei, esto se explica por el informe de octubre de 2025 del Consejo Fiscal Autónomo, que en sus resultados advierte “un cuadro de estrés fiscal prolongado”. Según complementa Saffirio, luego de verificar ese “comportamiento negativo por fuentes públicas y confiables”, la puntuación del indicador debe “llamar la atención a los elaboradores de políticas públicas”.

Otra dimensión que experimentó un retroceso –aunque leve– fue “Libertades y Participación”, que arrojó un -2,5%. De acuerdo con Saffirio, aunque “el país está muy arriba” en las variables de libertad de asociación, influencia de la sociedad civil en la actividad pública y derecho de reunión, el puntaje negativo se explica por una problemática que se vivió en las elecciones presidenciales: “El tema de las noticias falsas fue muy importante desde un punto de vista político, con hechos de connotación central”.

Aunque Saffirio afirma que en estas dos dimensiones “se registran caídas porcentualmente bajas”, opina que el hecho de que “Gobierno responsable y eficaz del Estado” haya marcado retrocesos durante dos años consecutivos significa que “hay una tarea que no tiene que ver solamente con las finanzas públicas, sino que también con la modernización del Estado en general”.

Desde otro ángulo, añade que “este tipo de índices de funcionamiento te sacan de diagnósticos catastrofistas”, lo que va en línea con el desempeño favorable del país en mediciones de democracia internacional. “Demuestra que el debate en Chile tiene que ser más sereno”, agrega el cientista político.

A su vez, consultado por el valor del índice, Briones afirma que “en general, este indicador, por su capacidad de mostrar avances y retrocesos, debiera ser un buen instrumento para la elaboración de políticas públicas”.