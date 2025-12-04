VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Estudio sobre integridad: 70% de las municipalidades en Chile no tiene políticas anticorrupción

    El informe realizado por Chile Transparente junto a la Amuch tiene como objetivo identificar la existencia de instrumentos, estructuras y mecanismos asociados a la ética pública.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza

    La Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) junto a Chile Transparente realizaron el estudio nacional sobre integridad municipal en Chile y lo presentaron este jueves, donde dieron cuenta que entre los municipios del país, 70% no tiene políticas anticorrupción.

    En el encuentro, además, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso sobre Integridad pública municipal: desafíos y políticas anticorrupción, haciendo un llamado a agilizar el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso Nacional.

    Dentro de ello, la iniciativa busca prevenir, detectar y reducir los riesgos de corrupción en todos los municipios del país. Esto, a raíz de los resultados del estudio que lanzarán junto a Chile Transparente sobre corrupción en municipios.

    El informe tiene como objetivo que identificar la existencia —o ausencia— de instrumentos, estructuras y mecanismos asociados a la ética pública y la prevención de irregularidades, así como analizar brechas según tipología comunal y nivel de desarrollo.

    Una de las conclusiones del informe señala que “en todas las dimensiones analizadas se repite una brecha significativa entre las comunas metropolitanas de mayor desarrollo y las comunas semiurbanas o rurales, especialmente aquellas con menor nivel de desarrollo”.

    “Esto demuestra que la capacidad de instalar sistemas de integridad está profundamente condicionada por factores estructurales relacionados con recursos, capacidades institucionales y capital humano disponible. Es preocupante constatar que a la fecha la probabilidad de que una municipalidad tenga un sistema de integridad funcional depende más de su nivel de desarrollo territorial que de una política pública de Estado”, indicaron en el estudio.

    Las cifras de mecanismos de integridad

    El universo del estudio corresponde a la totalidad de las municipalidades del país. La muestra corresponde a la totalidad de las municipalidades que respondieron la solicitud de acceso a la información, que corresponde a 310 (89,9% de las municipalidades de Chile).

    De ello, abordaron distintos puntos para analizar las herramientas de los municipios. Entre ellos está el primero: códigos de ética, donde se reveló que 41% de las entidades comunales tiene, mientras que el 40% no tiene, un 6% está en proceso y 13% no respondió.

    Le sigue los canales de denuncia, donde se señala que un 62% de los municipios no tiene, mientras un 19% sí, y 17% no responde.

    “Recientemente en las municipalidades se ha decidido optar por otras formas de regulación interna de la integridad y la prevención de irregularidades. Las políticas de integridad o políticas anticorrupción son instrumentos más amplios que establecen medidas de gestión, responsables y elementos que permitan a la gestión edilicia promover la ética y prevenir potenciales delitos”, explicaron en el estudio.

    Estas herramientas, si bien se han evaluado, todavía muestran un déficit en municipios.

    Se observa, que en las políticas de anticorrupción un 70% de los municipios no tiene, mientras que solo un 6% tiene y está vigente, mientras un 2% la tiene sin vigencia, un 5% está en desarrollándolas, y un 17% no respondió.

