“Ha demorado demasiado en salir”: Dorothy Pérez llama al Congreso a agilizar proyecto de ley sobre integridad municipal

Santiago, 14 de octubre de 2025. Encuentro Nacional de la Empresa en su versión 2025

La contralora general de la República, Dorothy Pérez, realizó un llamado al Congreso Nacional para que avance en el proyecto de ley sobre la integridad municipal, señalando que "ha demorado demasiado" su salida del parlamento.

Esto en medio de su presentación en el seminario que presentó el estudio nacional sobre Integridad Municipal en Chile realizado por la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y Chile Transparente.

En ese contexto, la contralora señaló que “estas herramientas que son esenciales para prevenir la corrupción nos llevan a un escenario de cumplimiento de integridad mayor”.

Peréz planteó que actualmente existe leyes para ejercer la integridad municipal, sin embargo, apuntó que " no tienen todo el cumplimiento que debieran tener pese a su antigüedad" .

“Todas estas herramientas son esenciales para que podamos prevenir entre todos la corrupción. Ahora, desde este acercamiento normativo que yo les acabo de hacer con estas tres normas que he mencionado, también me quiero acercar hacia otros instrumentos que no están obligatorios en la legislación actual”, señaló la contralora.