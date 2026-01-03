SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago

    El vuelo afectado es el de LATAM 132 y por procedimientos de seguridad, los pasajeros debieron descender de la aeronave para realizar una revisión a la cabina.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Un vuelo con dirección a Antofagasta fue desembarcado por el aviso de bomba dado por un pasajero. Andres Perez

    Esta noche, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago, se activaron los protocolos de seguridad debido al aviso de bomba realizado por un pasajero, momentos después de iniciarse el embarque en un vuelo con destino a Antofagasta.

    La información fue confirmada por la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), desde donde señalaron que fueron activados los protocolos de seguridad de la terminal aérea, ante el aviso que realizó un civil.

    El vuelo afectado fue el de LATAM 132, que durante la noche se aprestaba a viajar rumbo al norte.

    La DGAC agregó que “los pasajeros fueron desembarcados y se efectúa procedimiento de revisión de cabina”.

    Más sobre:SantiagoAeropuertoAntofagastaArturo Merino Benítezaviso de bomba

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ONU exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    EE.UU.: FBI afirma haber frustrado en Carolina del Norte un ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    Rusia se desvincula de ataque contra Járkov y lo atribuye a detonación de munición ucraniana almacenada

    Lo más leído

    1.
    Primer bebé del 2026 en la Región Metropolitana nació en el Hospital San Juan de Dios

    Primer bebé del 2026 en la Región Metropolitana nació en el Hospital San Juan de Dios

    2.
    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    Inédito fallo de la Suprema aumenta penas a condenados por delitos de lesa humanidad y devuelve a la cárcel a exagentes del Estado

    3.
    “Basta al desorden y la improvisación”: José Antonio Kast entrega saludos por celebración de año nuevo

    “Basta al desorden y la improvisación”: José Antonio Kast entrega saludos por celebración de año nuevo

    4.
    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    Administración Desbordes concreta traspaso de 43 establecimientos al SLEP Santiago Centro

    5.
    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    Embajador de Israel en Chile destaca entrega de cartas credenciales: “Llegamos a la normalización de nuestras relaciones”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago
    Chile

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    Negocios

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”
    El Deportivo

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    ONU exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales
    Mundo

    ONU exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    EE.UU.: FBI afirma haber frustrado en Carolina del Norte un ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año