Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago
El vuelo afectado es el de LATAM 132 y por procedimientos de seguridad, los pasajeros debieron descender de la aeronave para realizar una revisión a la cabina.
Esta noche, en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, de Santiago, se activaron los protocolos de seguridad debido al aviso de bomba realizado por un pasajero, momentos después de iniciarse el embarque en un vuelo con destino a Antofagasta.
La información fue confirmada por la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), desde donde señalaron que fueron activados los protocolos de seguridad de la terminal aérea, ante el aviso que realizó un civil.
El vuelo afectado fue el de LATAM 132, que durante la noche se aprestaba a viajar rumbo al norte.
La DGAC agregó que “los pasajeros fueron desembarcados y se efectúa procedimiento de revisión de cabina”.
