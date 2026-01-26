SUSCRÍBETE POR $1100
    Exasistente de Vivanco relata ante Fiscalía pago de cuentas en efectivo y traslado de archivos de exministra a bodegas de Yáber

    El abogado Ricardo Sáez, quien era secretario privado de la exministra, afirmó ante el Ministerio Público que la removida magistrada le pedía, incluso, realizar compras en el supermercado tres veces a la semana.

    Por 
    Leslie Ayala
     
    José Carvajal Vega
    La ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue suspendida ayer de sus funciones como magistrada.

    El 26 de noviembre de 2025, y por segunda vez, compareció ante la Fiscalía Regional de Los Lagos el exfuncionario del Poder Judicial, Ricardo Sáez, quien se desempeñó como secretario privado, hasta su remoción, de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

    Sáez, hombre de confianza de la exjueza, compareció ante el fiscal Andreas Kusch durante 15 minutos. En su testimonio relató parte de las operaciones bancarias que realizó a petición de su entonces jefa, quien fue detenida este domingo y formalizada este lunes por los delitos de cohecho y lavado de activos.

    La declaración el abogado, y a la que tuvo acceso La Tercera, tenía por objetivo ampliar su testimonio entregado previamente ante el Ministerio Público. En esta comparecencia, Sáez comenzó respondiendo que “respecto a lo que me consulta de si yo efectuaba pagos en efectivo a las tarjetas de crédito de la exministra Ángela Vivanco, debo manifestar que sí. En ese sentido como indiqué dentro de las labores propias de mi cargo, estaba el pago de sus cuentas personales”.

    Foto: Andrés Pérez Andres Perez

    Según relató “ella me decía que fuese a pagar cuentas, como podían ser las de sus tarjetas de crédito, tanto nacional como en dólares, así como otras cuentas, como el gas de la casa, compras de la casa, o cualquier otro encargo, esto lo podía realizar por medio de mí, o de su oficial asistente, que era el conductor”.

    “Para esto la ministra Ángela Vivanco me entregaba el dinero en efectivo, esto lo hacía en la mañana antes de que empezara la sala, o en el intermedio, y lo podía realizar en una sala de reuniones que tiene la Tercera Sala, o en su oficina cuando lo hacia antes de que empezara la sesión”, agregó.

    Seguido de aquello, el abogado afirmó que el dinero para esos pagos de cuenta se los pasaba la propia Vivanco y en efectivo: “Ella me pasaba el dinero en efectivo y yo realizaba la gestión. Yo no iba a sacar el dinero ni manejaba claves de sus productos bancarios”.

    “Respecto a los pagos a las tarjetas de crédito, tanto en dinero efectivo como en dólares, ella me pasaba el dinero en efectivo y me indicaba la cuenta que había que pagar. En el caso de sus cuentas en dólares, ella me pasaba los dólares en efectivo”, sostuvo ante la consulta de los investigadores y detallando las sucursales bancarias en las que realizaba los pagos en los cuatro bancos en los que la entonces ministra de la Suprema mantenía cuentas.

    Un archivador con comprobantes

    Más adelante en su declaración ante la fiscal el abogado del máximo tribunal sostuvo que sobre los montos que él pagaba “a mí no me llamaba la atención si estos eran mas altos o mas bajos, ya que por el nivel de ingresos y gastos que ella tenía, no me extrañaba que por ejemplo me encargara pagar sumas mayores a mil dólares. También en ocasiones, cuando ella tenía viajes al extranjero, tanto personales como institucionales, me encargaba comprar dólares en las casas de cambio que hay en el centro”.

    Sobre estas últimas operaciones cambiarias, Sáez afirmó que los comprobantes de las compras en dólares “esos se los entregaba a ella junto con los dólares”.

    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Esa misma entrega de comprobantes, pero de las cuentas que él iba a pagar, el abogado también reveló que “esos iban a un archivador, especialmente destinado para ello que teníamos, el cual decía cuentas en su exterior, y donde se registraban todos los gastos que ella me encargaba registrar, recuerdo que estaban ahí las cuentas gastos básicos, como luz, agua, teléfono, internet, los pagos asociadas a la residencia en la que estaba su madre, también los gastos de las tarjetas, créditos, entre otros”.

    Pero por ejemplo los gastos de restaurantes, fiestas u otros gastos que ella realizara, esos no quedaban ahí registrados, eso lo veía ella”, afirmó.

    ¿Dónde quedó ese archivador? El abogado señaló ante el ente persecutor que “ese archivador se lo llevó a su casa cuando dejó su oficina en la Corte Suprema, otros archivadores, libros o documentos, eso fue llevado a una bodega en Puente Alto que tenía el Conservador de Bienes Raíces Sergio Yáber, esa bodega no está en el edificio del Conservador, si no que está en otro lugar, no recuerdo la dirección exacta”.

    El origen de los dólares

    En el mismo interrogatorio a Sáez también se le consultó sobre el origen que tendrían los dólares. Sobre esto, afirmó que “yo no tenía conocimiento de su origen, lo mismo con el dinero nacional, ya que como indiqué yo no manejaba las claves ni realizaba retiros en efectivo por ella. A su vez respecto a los dólares por los viáticos que le daba la Corte, estos también eran en efectivo (...) y posteriormente se lo entregaba a la ministra Vivanco, ese dinero ella no tenía que rendirlo”.

    Diego Martin/Aton Chile Diego Martin / ATON CHILE

    “Ella sí me realizaba transferencias a mi cuenta personal del Banco Santander, eso era por concepto de gastos que ella me encargaba, como compras en supermercado, esto era tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes”, concluyó el asistente quien descartó haber recibido algún pago de dinero por parte de la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles.

