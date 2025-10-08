SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Exdirector de la PDI revela uso de gastos reservados para confirmar que exfiscal Campos fue intervenido mientras investigó fraude en Carabineros

En su declaración en el juicio en su contra, Héctor Espinosa detalló un encuentro en un café que tuvo con el ahora jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional. "Estaba muy afectado", detalló ante el tribunal para referirse al persecutor que hace casi 10 años investigó el Pacogate.

Por 
José Carvajal Vega
 
María Catalina Batarce

A las 9.15 horas de este miércoles, y durante la tercera jornada del juicio en su contra, el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, se sentó en el banquillo de los acusados.

Ante los jueces del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Santiago, el exjefe de la policía civil rompió su derecho a guardar silencio y por más de tres horas enfrentó las preguntas de la Fiscalía en un caso en el que fue investigado por malversación de caudales públicos, falsificación de documento público y lavado de activos.

Espinosa, respecto de quien la Fiscalía Oriente pide una pena de 20 años de cárcel, detalló, principalmente sobre el uso de gastos reservados durante el tiempo que estuvo a cargo de la PDI. A juicio del Ministerio Público fue con cargo a esos recursos que se produjo una malversación de $146 millones.

Lo anterior es uno de los principales antecedentes del caso, dado que el ente persecutor investigó un presunto desvío de dichos recursos hacia las cuentas de Espinosa y la de su esposa, María Magdalena Neira, también acusada en la causa.

La primera parte de la comparecencia del oficial (R) la destinó para relatar sobre la adquisición de los inmuebles de la familia, así como también su carrera en la PDI. “Cuando me nombran director se produce un hecho que nos cambia todo (...) me cambió la vida completamente ese día, cuando me llamó la presidenta (Michelle Bachelet)”, declaró.

HECTOR-ESPINOSA-DIRECTOR-GENERAL-DE-LA-PDI28221_preview.jpg

Ya entrado en materia relacionada a los gastos reservados, y ante las preguntas de su abogado Marcelo Torres, Espinosa se refirió a dichos recursos. El exjefe policial detalló cómo recibía los recursos, así como también los montos que llegaban a él y que después eran distribuidos a las diferentes unidades que requerían de esos dineros.

La tesis de la Fiscalía es que, precisamente en esa operación, es que Espinosa ordenaba a un ayudante, Eduardo Villablanca, a depositarle a él y su esposa. Algo que el oficial en retiro desmiente y desestima: “Yo tengo un derecho y creo que esta es la oportunidad de defenderme. Es un hecho muy grave lo que se me imputa. Yo me enteré de esta investigación por la prensa, siendo director”, afirmó ante los tres jueces penales.

En esa instancia, Espinosa también tuvo palabras para su exayudante, quien falleció el 2022 antes de que la que Fiscalía presentara la acusación por el caso: “Se dijo que poco menos mi ayudante era mi mocito, pero él era un correcto. Él no se puede defender. Falleció de cáncer en 2022, sufrió mucho. El dolor que tengo es que no pude ir a su funeral”.

La mención a Campos

Ya bien avanzada la declaración del exdirector de la PDI, el abogado Torres le consultó a su cliente si podía describir ante los jueces del 4º TOP de Santiago cómo se ocupaban los gastos reservados. Incluso, le pidió si podía ejemplificar sobre casos en los que se usaron estos recursos, los que según el Ministerio Público terminaban transferidos a sus cuentas personales.

En total, fueron tres los casos que ejemplificó en el estrado. "Ahí debo ser cuidadoso, porque lo que yo puedo hacer es que un caso que haya empezado como inteligencia o contraintelingencia, y que después se haya establecido que no era tan así, yo lo voy a relatar", comenzó diciendo Espinosa.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Uno de los ejemplos que dio fue el de un encuentro, fortuito, que tuvo con el exfiscal regional de Magallanes, y actual jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos. Según especificó el exdirector de la PDI, el hecho ocurrió cuando el exfiscal investigaba el fraude en Carabineros. De hecho fue Campos, tiempo después y antes de terminar su periodo como persecutor regional de Magallanes, también investigó al propio Espinosa en una etapa inicial de la indagatoria.

“Hay un caso que es un poco delicado, pero lo voy a decir de una manera que no complique mucho, porque se puede malinterpretar”, comenzó diciendo para ejemplificar el uso que le daba a los gastos reservados.

Espinosa explicó que “en una oportunidad, estando yo en un café (en el Parque Arauco) con mi esposa, llegó muy agobiado el exfiscal Eugenio Campos. Llegó y me dijo que estaba siendo seguido, que le habían interceptado su teléfono y que había una obstrucción total a su investigación que llevaba por el caso del fraude en Carabineros”.

Foto: María Catalina Batarce.

“Yo estaba con mi mujer, él estaba muy afectado, y yo le ofrecí ayuda. Le ofrecí ayuda con equipos investigativos y también le ofrecí ayuda para ver qué es lo que estaba ocurriendo con él. Le pedí, en forma muy reservada a algún funcionario, le hizo un chequeo y se estableció que era verdad, estaba siendo intervenido”, agregó Espinosa.

Tras un silencio, concluyó: “Más detalles no puedo entregar”.

El oficial (R) también relató otros dos casos en los que debió utilizar gastos reservados. Uno cuando un funcionario se extravió y debieron traer a expertos en búsqueda de personas e inteligencia desde España. El otro ejemplo que dio fue el traslado de un detective que estaba en Guatemala y que se enfermó, por lo que debieron pagar su viaje y operación en Chile.

La emoción de Espinosa

Más avanzado en su declaración, el oficial (R) también fue consultado por sus finanzas personales, cómo se organiza con su esposa para los pagos de gastos básicos, así como también sobre su pensión como funcionario en retiro y que asciende a $5 millones. “Tengo una pensión que estoy privilegiado”, sostuvo.

Por otro lado, y por iniciativa propia, también abordó uno de los hechos de los que lo acusa la Fiscalía y que corresponde a la compra de un vehículo a su hijo. Aquello, con dineros que provendrías de gastos reservados. “A lo mejor me voy a emocionar cuando cuente esto”, adelantó con una voz quebrada.

Foto: María Catalina Batarce.

Tras eso, comenzó a dar su explicación para desmentir que ese dinero tenía ese origen. En ese sentido, Espinosa explicó cómo ocurrió la compra de ese automóvil y detalló la operación que, dijo, era transable y demostrable que no utilizó recursos públicos para aquello.

“Por eso es que cuando yo veo que dicen que le compré un auto a mi hijo, me parece, no sé, yo creo que una desprolijidad real de la Fiscalía, que eso no es así. Yo jamás le he pasado... ¿Cómo le voy a hacer parte? ¿Cómo le voy a meter en un...? O sea, eso demuestra que aquí se están dando cosas que son absolutamente falsas”, concluyó quien fuera director de la PDI.

Más sobre:PDIHéctor EspinosaJuicio Héctor EspinosaCorrupciónTribunalesEugenio CamposMinisterio PúblicoFraude en Carabineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

“Es lamentable que no les importe Julia Chuñil”: Diputados cuestionan ausencia del Gobierno en proyecto de protección a defensores ambientales

Chahuán (IND. PL), Lorca (IND. FRVS), Murath (PNL) y González (UDI) se enfrascan en duro debate por seguridad y justicia

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

El caso de Paloma Nicole, la niña de 14 años que falleció por una cirugía plástica

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Hasta más de 30 °C: en qué comunas de Santiago hará “calor extremo” a partir de hoy

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Colombia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Nigeria por el Mundial Sub 20

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Roma por la Champions League Femenina

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68
Chile

Queda habilitado el segundo ramal en altura de enlace entre Autopista Vespucio Norte y Ruta 68

“Es lamentable que no les importe Julia Chuñil”: Diputados cuestionan ausencia del Gobierno en proyecto de protección a defensores ambientales

Exdirector de la PDI revela uso de gastos reservados para confirmar que exfiscal Campos fue intervenido mientras investigó fraude en Carabineros

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país
Negocios

Las otras veces que el Banco Central ha analizado la situación del mercado laboral en el país

Parte el proceso de tarifas de distribución eléctrica: gobierno propone baja, aunque consultor dice que deben subir

¿Cómo cerrará el año la inflación y qué hará el BC con la tasa de interés?: las apuestas de los expertos tras IPC de septiembre

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026
Tendencias

“No sé quién es”: los despectivos dichos de Trump sobre Bad Bunny por su show en el Super Bowl 2026

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles
El Deportivo

Con precios populares y niños gratis: comienza la venta de entradas para los Juegos Parapanamericanos Juveniles

La UC blinda a su nueva joya: Vicente Cárcamo firma su primer contrato y se alista para debutar ante Ñublense

Arturo Vidal duda de su continuidad: “A fin de año me juntaré con el presidente y veremos qué es lo mejor para Colo Colo”

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico
Finde

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura
Cultura y entretención

Cuando el tiempo pasa inexorable: los primeros y olvidados Premios Nobel de Literatura

Inspirado en Gorillaz y Portishead: Oddó abre nueva etapa y presenta su proyecto virtual Ami

Valeria Castro presentará su nuevo álbum nominado al Grammy Latino en Santiago

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años
Mundo

Dinamarca prohibirá las redes sociales a los menores de 15 años

Gisèle Pelicot increpa a uno de sus violadores tras el recurso de apelación: “Asume la responsabilidad de tus actos”

El exdirector del FBI, James Comey, se declara inocente

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?