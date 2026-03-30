Exministro Cataldo y fatal ataque en Calama: “Este era uno de los temores que yo tenía permanentemente”

El exministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó el ataque fatal ocurrido en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que terminó con el fallecimiento de una inspectora del establecimiento.

“ Este era uno de los temores que yo tenía permanentemente (...) que llegara a suceder algún día algo. Una matanza, por así decirlo”, admitió en Radio Pauta el exsecretario de Estado, señalando que esto se lo comentó a la actual ministra de la cartera, María Paz Arzola.

“Lo que veíamos era que algunos hechos de mayor connotación habían escalado en la forma en que esto se expresaba”, indicó Cataldo, sosteniendo que desde el 2022 en adelante hubo un deterioro importante en la salud mental de los estudiantes que se hizo visible.

“Teníamos un gran problema de salud mental extendido en el sistema educativo”, afirmó, y recordó casos críticos que encendieron alertas en años recientes.

Respecto a las soluciones, mencionó que “las respuestas son en conformidad de lo que las propias comunidades educativas necesitan” y defendió las políticas impulsadas durante su gestión, como el programa A Convivir Se Aprende y la ley de convivencia educativa.