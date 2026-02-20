Explosión de camión en Renca: labores de remoción de escombros y habilitación de la ruta podrían extenderse hasta el mediodía

Los trabajos luego de la explosión del camión de Gasco.

El trabajo continúa esta jornada de viernes en Renca tras la grave explosión de un camión que transportaba gas en la comuna de Renca, y que dejó a cuatro víctimas fatales y 17 lesionados.

Según informó el teniente coronel de Carabineros, Carlos Cortés Olave, durante la noche se realizaron las maniobras de despeje, aunque aún quedan estructuras viales que retirar.

“Se retiraron la totalidad de los vehículos participantes en el siniestro vial. Además, se encuentran en remoción de los escombros de las barreras de contención”, detalló a T13. “Estas son de concreto, por lo tanto, quedaron escombros en la totalidad de las calzadas de Avenida General Velázquez”.

Ante esta situación, indicó, el tránsito de esta arteria se mantiene suspendido, tanto en dirección al sur como en dirección al norte.

“Es decir, el ingreso desde la ruta 5 norte en dirección al sur por General Velázquez se encuentra totalmente suspendido, pero no así, en dirección del sur hacia el norte: esta se encuentra interrumpida en calle Dorsal, hasta ahí se encuentran los desvíos programados”, señaló.

JAVIER TORRES/ATON CHILE

Estas labores de remoción de escombros y de habilitación de la vía podrían extenderse hasta el mediodía de hoy, sostuvo.

En cuanto a los camiones afectados, añadió, éstos ya se encuentran retirados y listos para iniciar la investigación correspondiente.

“Los vehículos se encuentran para ser periciados, para identificarlos completamente, y las maniobras propias que realiza la SIAT con la finalidad de poder visualizar, a pesar de los daños estructurales producto del fuego, toda vez si existe alguna falla mecánica que pudiese haber originado el siniestro vial”, expresó.