Expropiación megatoma de San Antonio: inmobiliaria dueña del terreno acusa estar a “oscuras” en proceso

San Antonio 3 de diciembre 2025. Vista general de la Megatoma de San Antonio ,esta manana, luego de la confirmacion de la expropiacion de 100 hectareas por parte del Ministerio de Vivienda. Juan Gonzalez/Aton Chile

La inmobiliaria y constructora dueña del terreno donde se ubica la megatoma de San Antonio, acusó que está a “oscuras” en el proceso que busca expropiar 110 hectáreas de la propiedad, en específico la parte en el cerro Centinela.

La empresa emitió un comunicado expresando que “a dos semanas de haberse anunciado -ante la opinión pública- el inicio de un proceso de expropiación de parte de sus terrenos en el cerro Centinela de San Antonio, aún no ha tenido información específica sobre este proceso y continua en la incertidumbre acerca de sus efectos ”.

Desde la inmobiliaria apuntaron que han luchado desde “hace seis años por sus derechos, avasallados por una toma ilegítima. Obtuvo en 2024 un fallo favorable de la justicia, que reconoció esos derechos. Sin embargo, en una decisión inconsulta y de última hora, el gobierno anunció el 2 de diciembre la expropiación de parte de los terrenos, hecho del que se enteraron por la prensa, ya que ninguna autoridad tuvo a bien comunicarse con la empresa”.

Añadieron que han insistido por diversos medios para que autoridades les reciban o entreguen información sobre que parte del terreno se expropiará, pero no ha existido respuesta. “ Conocer esta información es relevante , por la única responsabilidad que les cabe en ese proceso, como es el cercado de la porción de terreno que no será expropiado”, expresaron.

Adicionalmente, acusaron que son “objeto del maltrato del gobierno”, y que desde el Ejecutivo buscaron “ganar tiempo” en las negociaciones. “ Anunció la expropiación parcial de la propiedad, sin mediar comunicación alguna con la empresa y ahora se le niega la información básica que debe acompañar un proceso de expropiación, como es el plano del terreno a expropiar”, apuntaron.