SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Expropiación megatoma de San Antonio: inmobiliaria dueña del terreno acusa estar a “oscuras” en proceso

    La empresa aseveran que no cuentan con la información sobre el proceso de partición de su terreno, ni sobre los detalles de la expropiación.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    San Antonio 3 de diciembre 2025. Vista general de la Megatoma de San Antonio ,esta manana, luego de la confirmacion de la expropiacion de 100 hectareas por parte del Ministerio de Vivienda. Juan Gonzalez/Aton Chile JUAN GONZALEZ/ATON CHILE

    La inmobiliaria y constructora dueña del terreno donde se ubica la megatoma de San Antonio, acusó que está a “oscuras” en el proceso que busca expropiar 110 hectáreas de la propiedad, en específico la parte en el cerro Centinela.

    La empresa emitió un comunicado expresando que “a dos semanas de haberse anunciado -ante la opinión pública- el inicio de un proceso de expropiación de parte de sus terrenos en el cerro Centinela de San Antonio, aún no ha tenido información específica sobre este proceso y continua en la incertidumbre acerca de sus efectos”.

    Desde la inmobiliaria apuntaron que han luchado desde “hace seis años por sus derechos, avasallados por una toma ilegítima. Obtuvo en 2024 un fallo favorable de la justicia, que reconoció esos derechos. Sin embargo, en una decisión inconsulta y de última hora, el gobierno anunció el 2 de diciembre la expropiación de parte de los terrenos, hecho del que se enteraron por la prensa, ya que ninguna autoridad tuvo a bien comunicarse con la empresa”.

    Añadieron que han insistido por diversos medios para que autoridades les reciban o entreguen información sobre que parte del terreno se expropiará, pero no ha existido respuesta. “Conocer esta información es relevante, por la única responsabilidad que les cabe en ese proceso, como es el cercado de la porción de terreno que no será expropiado”, expresaron.

    Adicionalmente, acusaron que son “objeto del maltrato del gobierno”, y que desde el Ejecutivo buscaron “ganar tiempo” en las negociaciones. “Anunció la expropiación parcial de la propiedad, sin mediar comunicación alguna con la empresa y ahora se le niega la información básica que debe acompañar un proceso de expropiación, como es el plano del terreno a expropiar”, apuntaron.

    La empresa se encuentra a oscuras sobre la expropiación y desalojo de su propiedad y se ve en la obligación de pedir esta información por la prensa, ya que ha sido el único medio por el que se ha enterado de todo este proceso”, concluyó la inmobiliaria y constructora San Antonio S. A.

    Más sobre:San AntonioMegatomaInmobilaria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    A tres meses de dejar La Moneda, gobierno aprueba política de Defensa que incluye infraestructura crítica y perspectiva de género

    El simbólico asiento de Jaime Guzmán en el Senado que la UDI se resiste a perder

    La foto de Vodanovic y Quintana que profundiza el debate sobre la unidad amplia de la izquierda como oposición

    Lo más leído

    1.
    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    “Depende de qué le convenga más a Chile”: Kast habla sobre eventual apoyo a Bachelet para la Secretaría General de la ONU

    2.
    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    “Bastante complejo”: Senapred entrega balance por incendio forestal en San Pedro de Melipilla y hacen llamado a acatar alertas SAE

    3.
    Devastador incendio en San Pedro de Melipilla: fuego se propaga y alcanza las 1.870 hectáreas de vegetación

    Devastador incendio en San Pedro de Melipilla: fuego se propaga y alcanza las 1.870 hectáreas de vegetación

    4.
    Fiscalías de Chile y Bolivia crean equipo conjunto para investigar tráfico de químicos con los que se fabrica droga

    Fiscalías de Chile y Bolivia crean equipo conjunto para investigar tráfico de químicos con los que se fabrica droga

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Pronostican chubascos y “frío” en la Región Metropolitana: qué día termina el calor

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Brentford por la Carabao Cup

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    Hasta cuándo hay plazo para las matrículas de la Admisión Escolar 2026 y cuáles son los documentos necesarios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    Kast: “A partir del 15 de enero ustedes van a ir conociendo ya bastante bien quiénes van a ser los futuros ministros”

    Trama bielorrusa: Corte de Apelaciones acoge querella de capítulos contra exministra Ángela Vivanco

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor
    Negocios

    CMF mantiene histórica sanción contra Michael Clark, Pedro Pablo Larraín y Rodrigo Bustamante por caso Sartor

    Costo fiscal del reajuste acordado entre el gobierno y el sector público sería del orden de US$1.500 millones

    Creatividad: conceptuales y experimentalistas

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung
    Tendencias

    Cómo aplicar la IA en los negocios: usos prácticos del ecosistema Samsung

    Cómo fueron las últimas horas de Rob Reiner y su esposa Michele antes de ser asesinados

    Por qué el humo de los incendios forestales llega a Santiago (y cómo evitar sus efectos nocivos)

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental
    El Deportivo

    En vivo: Flamengo de Erick Pulgar enfrenta al PSG por la final de la Copa Intercontinental

    Abogados externos y mirando de reojo a la FIFA: la ANFP pasa a la ofensiva en la guerra contra Unión Española e Iquique

    “No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión
    Finde

    Estos son los barrios de Santiago que resaltaron en 2025 y seguirán al alza en 2026, según una revisión

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”
    Cultura y entretención

    Zoe Saldaña y Avatar 3: “Como raza humana, nos podemos identificar con todos los temas de esta película”

    Orquesta y Coro Sinfónico Usach celebran Navidad con El Mesías de Haendel

    George Clooney no besará más mujeres en las películas: “No intento competir con actores de 25 años”

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026
    Mundo

    Tras victoria de Kast: Informe pronostica un giro político a la derecha en las elecciones de Perú y Colombia de 2026

    Putin acusa a Europa de arrastrar a Ucrania a la guerra y de incitar el miedo a un conflicto global

    Equipo de María Corina Machado dice que líder opositora venezolana dejó Oslo y que “se encuentra bien”

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni