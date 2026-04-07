Extensión en horario de Metro, desvíos y refuerzo de buses Red: las medidas por partido entre U. Católica y Boca Juniors

Este martes a las 20.30 horas la Universidad Católica recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena en un duelo que el será el debut de ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Debido a que desde la delegación presidencial han calificado el partido como de alto riesgo, desde la Municipalidad de Las Condes han informado que se dispondrá de un contigente adicional de Carabineros. En tanto, Cruzados reforzará con su dotación con un más de un 25% de guardias y personal táctico.

En cuanto a las calles, se ha solicitado a los vecinos de Camino El Alba, Camino Las Flores, y República de Honduras, no estacionar sus vehículos en las calles para facilitar el acceso y salida del estadio. Los cortes y desvíos, informaron desde la municipalidad, ser irán dando a conocer durante la jornada. Asimismo, establecimientos educacionales de la zona, como la Scuola Italiana, han decidido suspender sus actividades escolares de la tarde.

Sobre el transporte, y a raíz de la alta convocatoria, Metro de Santiago ha implementado un plan especial para la seguridad del público asistente, con extensión horaria.

Así, según detallaron, Metro funcionará desde la estación Los Dominicos hasta las 00.30 horas del miércoles 8 de abril, siendo las estaciones de la Línea 1, Tobalaba y Baquedano, las de salida.

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Este martes 7, el Metro de Santiago extenderá su horario de servicio hasta la 00:30 horas del miércoles 08 ⏰, para que puedas tener un regreso desde la estación Los Dominicos, tras el partido entre #LosCruzados y Boca… pic.twitter.com/NRQEeGV6Uo — Universidad Católica (@Cruzados) April 6, 2026

Asimismo, Red Movilidad anunció un refuerzo en los recorridos C02, C02c y 421, los cuales se identificarán con una letra X al lado del número.

Estos servicios tendrán como destino el Metro Los Dominicos y la comuna de Maipú, saliendo entre las 22.30 y las 00.00 horas desde los siguientes puntos: