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    Extensión en horario de Metro, desvíos y refuerzo de buses Red: las medidas por partido entre U. Católica y Boca Juniors

    A raíz de la alta convocatoria, ha anunciado un plan especial para la seguridad del público asistente, con extensión horaria.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Foto: Photosport

    Este martes a las 20.30 horas la Universidad Católica recibirá a Boca Juniors en el Claro Arena en un duelo que el será el debut de ambos en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Debido a que desde la delegación presidencial han calificado el partido como de alto riesgo, desde la Municipalidad de Las Condes han informado que se dispondrá de un contigente adicional de Carabineros. En tanto, Cruzados reforzará con su dotación con un más de un 25% de guardias y personal táctico.

    En cuanto a las calles, se ha solicitado a los vecinos de Camino El Alba, Camino Las Flores, y República de Honduras, no estacionar sus vehículos en las calles para facilitar el acceso y salida del estadio. Los cortes y desvíos, informaron desde la municipalidad, ser irán dando a conocer durante la jornada. Asimismo, establecimientos educacionales de la zona, como la Scuola Italiana, han decidido suspender sus actividades escolares de la tarde.

    Sobre el transporte, y a raíz de la alta convocatoria, Metro de Santiago ha implementado un plan especial para la seguridad del público asistente, con extensión horaria.

    Así, según detallaron, Metro funcionará desde la estación Los Dominicos hasta las 00.30 horas del miércoles 8 de abril, siendo las estaciones de la Línea 1, Tobalaba y Baquedano, las de salida.

    Asimismo, Red Movilidad anunció un refuerzo en los recorridos C02, C02c y 421, los cuales se identificarán con una letra X al lado del número.

    Estos servicios tendrán como destino el Metro Los Dominicos y la comuna de Maipú, saliendo entre las 22.30 y las 00.00 horas desde los siguientes puntos:

    RecorridoPunto de partidaDestino
    C02x – C02cxCamino El Alba, frente al DUOCMetro Los Dominicos
    421x
    Parada Camino El Alba / esq. Avenida La Plaza (PC1320)    		Maipú
    Más sobre:NacionalTransportesUniversidadesBoca JuniorsUniversidad CatólicaRed MovilidadMetro

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