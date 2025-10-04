SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Producto del deceso, se levantó el arresto domiciliario contra Luis Hermosilla, para que pueda asistir al proceso fúnebre y acompañar a su madre.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Nurieldín Hermosilla

Este viernes, se conoció el fallecimiento del reconocido abogado penalista Nurieldín Hermosilla (92), padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla, este último investigado en el bullado caso Audio.

Debido a lo anterior, Juan Pablo, defensor de su hermano Luis, solicitó al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que se pueda levantar de manera temporal, el arresto domiciliario que pesa sobre el abogado, con la finalidad de acompañar a su madre durante el proceso fúnebre.

La solicitud fue aceptada y se permitirá a Luis Hermosilla salir de su domicilio durante este viernes, sábado y domingo, entre las 9 y las 20 horas “para estar con su familia, colaborar con trámites funerarios y acompañar a su madre”, según el escrito presentado por Juan Pablo Hermosilla.

En medio mediático caso Audio, también apareció mencionado en la conversación que sostiene su hijo, Luis, junto a la abogada Leonarda Villalobos.

“Mira esto, restaurantes y franquicias S.A., Sociedad Anónima, el año 2013. ¿Y quiénes lo componen? Asesorías e Inversiones Inmobiliaria Nurieldín Hermosilla y Compañía Limitada”, dijo Villalobos, mientras lee un listado de entidades relacionadas con Daniel Sauer.

En la oportunidad, Luis señaló que se trataba de “El Mizu”, un restaurante japonés, al cual Nurieldín Hermosilla ingresó hace una década, asociándose al negocio, del que se retiró tiempo después.

¿Quién era Nurieldín Hermosilla?

Nurieldín Hermosilla era un reconocido abogado penalista de la plaza y también dedicó su vida profesional a los aspectos penales comerciales. Su auge fue entre los 70 y 90, cuando se consolidó como uno de los penalistas de renombre en el país.

Era un asiduo seguidor del poeta Pablo Neruda, declarándose un “nerudiano”.. En un manifestó de La Tercera, de hace 10 años, se definía como “coleccionista de todo lo que tenga que ver con Pablo Neruda” y por lo anterior “estoy dedicado a la edición de sus libros y participo en la fundación que lleva su nombre”.

También planteaba que el Aeropuerto de Santiago debía llevar el pseudónimo de Neftalí Reyes y que incluso el país debiera llamarse “Neruda”, por ser el personaje chileno más reconocido.

Nurieldín Hermosilla fue padre de cinco hijos, los que tuvo en dos matrimonios, de los cuales nacieron Juan Pablo y Luis, a quienes definía en ese entonces como “muy conocidos y respetados”.

En la instancia, también reveló detalles clave de la relación con sus hijos abogados, y afirmó que con ellos “no hacemos nada en conjunto”, lo que buscaba evitar que alguno se impusiera sobre los otros. “Decidimos no hacer reuniones, sino que hacer consultas donde la respuesta puede tomarse para bien o para mal. Y nos funciona”, relató.

Asimismo, Nurieldín comentó ser amigo de Violeta Parra y estar junto a ella en los momentos previos a su suicidio, dando apoyo a una de las hijas de la cantautora, incluso llevándola hasta el colegio.

Políticamente, Nurieldín Hermosilla se sentía ligado a la centroizquierda. “En la secundaria fui socialista y después comunista. Como dirigente comunista en la educación media me instalaron altiro en los puestos importantes. Debe ser porque era canchero”, afirmó.

"Al final me di cuenta de que la Juventud Socialista no tenía ningún destino orgánicamente y nadie sabía por qué estaba peleando. En cambio, los comunistas tenían su cosa ordenadita, cada uno tenía su carpeta y sabía qué tenía que hacer. Por eso preferí adherirme a ellos, aunque, finalmente, me salí, porque ya estaba casado, con hijos, y me tuve que poner serio ante las discrepancias del Chile de los años 50”, recordó en 2015 sobre su militancia.

Dentro de sus casos más polémicos, se recuerdan su defensa al exdiputado Víctor Manuel Rebolledo (ex PPD), sentenciado por soborno en el caso Coimas a principios de los 2000. Igualmente, representó a algunos de los ejecutivos de los bancos intervenidos en la década del 80 y a prisioneros políticos en los Consejos de Guerra, además de haber sido querellante, junto a su hijo Luis, en los casos Degollados.

Más sobre:Nurieldín HermosillaLuis HermosillaJuan Pablo HermosillaAbogado

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Suspenden por tres días el arresto domiciliario a Luis Hermosilla tras fallecimiento de su padre

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Mujer de 64 años acusada de matar a sus dos hijos en Chiguayante queda en prisión preventiva

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Suspenden por tres días el arresto domiciliario a Luis Hermosilla tras fallecimiento de su padre
Chile

Suspenden por tres días el arresto domiciliario a Luis Hermosilla tras fallecimiento de su padre

Fallece destacado abogado penalista Nurieldín Hermosilla, padre de Juan Pablo y Luis Hermosilla

Cónsul de Chile en Tel Aviv visita en recinto penal a las activistas chilenas de la flotilla que fueron detenidas por Israel

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Dos campeones y un finalista: las grandes potencias que amenazan a la Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20
El Deportivo

Dos campeones y un finalista: las grandes potencias que amenazan a la Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20

Córdova se defiende tras la insólita clasificación de la Roja Sub 20: “Valoren que hay un DT chileno que habla con argumentos”

Nicolás Córdova tras derrota de la Roja Sub 20: “No pasamos por las tarjetas... a esta altura es indiferente”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza
Mundo

Israel anuncia la “implementación inmediata” de la primera fase del plan de Trump para Gaza

Grupo de abogados denuncia violaciones “sistemáticas” por parte de Israel a los derechos de activistas de la flotilla

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más