Familia de joven muerto en Mall Plaza Vespucio asegura que SML atribuyó la causa a un estrangulamiento

La muerte de un joven de 27 años diagnosticado con esquizofrenia, ocurrida el lunes en los estacionamientos del Mall Plaza Vespucio, continúa generando conmoción, mientras nuevos antecedentes han salido a la luz.

En un inicio, se planteó que el joven habría muerto producto de un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, Sebastián García, hermano de la víctima, indicó esta noche que un informe del SML enviado a la familia habría establecido la estrangulación como causa, lo que pone en el foco a los guardias del recinto, tal como ya sostenía la madre de la víctima, quien se encontraba con él en el momento del altercado.

“Durante la tarde el Servicio Médico Legal (SML) nos envió un mail donde decía la causa de muerte mi hermano, que es por estrangulación. Lo que indica que claramente lo asesinaron los guardias por la presión que ejercieron en él. Nosotros como familia ya nos estamos asesorando, vamos a dejar que todo siga con la Fiscalía hasta que se llegue a las últimas consecuencias”, afirmó a 24 Horas el hermano de la víctima.

El hecho se registró este lunes luego de que el joven acompañara a su madre a retirar una pensión en un banco del mall emplazado en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Tras escuchar un fuerte estruendo, sufrió una descompensación que lo llevó a agredir a transeúntes en los estacionamientos. De acuerdo al relato de la madre, ella advirtió a los guardias sobre la condición psiquiátrica de su hijo, pero que no se respetó su solicitud de contención especial. “Se tiraron encima de él”, señaló, acusando que esa acción terminó por asfixiarlo y provocar el desenlace fatal.

Tras la información dada por la familia, ni el SML ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la causa de muerte del joven.

Horas antes, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, advirtió que podrían existir más personas involucradas en el procedimiento, mientras que la Brigada de Homicidios de la PDI quedó a cargo de las indagatorias. Estas incluyen la revisión de cámaras, toma de testimonios y análisis de las lesiones que presentaba la víctima.