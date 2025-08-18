Fin de semana largo deja 14 personas fallecidas, 177 detenidos y más de 2.900 infracciones de tránsito
Según detallaron desde Carabineros, "las causas principalmente asociadas a esta lamentable cifra están relacionadas con el exceso de velocidad y la conducción no atenta a las condiciones del tránsito".
Durante la mañana de este lunes las autoridades dieron a conocer el balance del fin de semana largo, apuntando que un total de 14 personas fallecieron en accidentes viales, y que además fueron detenidas 177 personas por conducir bajo los efectos del alcohol o la droga.
Según informó el Jefe de zona tránsito, carretera y seguridad vial de Carabineros, general Víctor Vielma Vidal, alrededor de 419 mil vehículos salieron desde la Región Metropolitana a distintos puntos del país durante el fin de semana largo, añadiendo que se realizaron “más de 65.000 controles a nivel nacional, más de 14.000 exámenes, resultado de ello 177 personas detenidas, ya sea que fueron sorprendidos bajo los efectos del alcohol o la droga y se notificaron más de 2.900 infecciones de tránsito”.
De acuerdo a lo que agregó, durante el fin de semana se registraron 473 accidentes viales, dejando un saldo de 14 personas fallecidas. “Las causas principalmente asociadas a esta lamentable cifra están relacionadas con el exceso de velocidad y la conducción no atenta a las condiciones del tránsito del momento, principalmente por elementos distractores”, informó.
Por su parte, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, anunció que se estarán realizando una serie de controles y fiscalizaciones durante las próximas semanas de cara al 18 de septiembre. “Son 200 operativos conjuntos que vamos a estar haciendo durante el mes de agosto y luego otros 350 durante el mes de septiembre que nos permiten seguir transmitiendo la importancia de que todos conduzcamos de acuerdo no solamente a las normas del tránsito sino que además con nuestra documentación en forma oportuna”.
“La invitación y el llamado es a todos a tomar conciencia de lo que significa conducir por nuestras vías, que nuestras calles sean calles seguras y de esa manera podamos ser responsables no solamente de nuestra propia vida, de quienes van en el vehículo, sino que también de quienes nos encontramos en nuestro camino”, agregó.
