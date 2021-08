Fiscal Abbott reconoce que se reunió en su casa con senador Pizarro cuando era investigado por caso SQM: “Jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas”

El fiscal nacional, Jorge Abbott, reconoció en entrevista con CHV que recibió en su casa al senador DC Jorge Pizarro mientras el legislador era investigado en el caso de financiamiento irregular de la política por parte de la empresa SQM.

“Me reuní con el senador de Jorge Pizarro, que su hijo fue condenado, nosotros pedimos el desafuero de Jorge Pizarro. Me reuní con el senador Andrés Zaldívar, pedimos la interceptación telefónica del senador Zaldívar”, señaló.

Según Abbott, la reunión se relacionó con que los legisladores no formaban parte de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y se estaba tramitando el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público. “Era una práctica habitual que esas reuniones se realizaran respecto de aquellos senadores que no formaban parte de la Comisión de Constitución y Justicia, porque cuando uno iba a exponer exponía en la comisión, no en la sala”, afirmó.

“Me reuní en el Congreso, en el caso de Zaldívar en su oficina y en el caso de Pizarro en un recinto particular”, dijo. Al ser consultado en qué recinto específicamente recibió al legislador falangista, Abbott respondió “en mi casa”.

Además el fiscal nacional recalcó que “jamás traté el tema de las investigaciones de las platas políticas con las personas con las cuales yo conversé”.

Abbott además aseguró que el Servicio de Impuestos Internos fue el principal obstáculo para avanzar en la investigación de delitos tributarios en el caso. “Ha sido el principal obstáculo porque en definitiva ha tenido un criterio absolutamente arbitrario para presentar querellas en algunos casos, en otros casos ni siquiera presentar alguna denuncia”, sostuvo la autoridad del Ministerio Publico.

Pizarro fue indagado por delitos tributarios ligados con la presunta facilitación de facturas falsas y de declaración de impuesto inexactas. Según los antecedentes que recopiló el Ministerio Público, a través de la empresa de sus hijos, habría facturado a la minera un total de $45 millones. El legislador fue formalizado en agosto de 2017 y reformalizado en octubre de ese año. En julio de 2017 el senador DC fue citado a declarar ante el SII por las 12 transferencias electrónicas que sus hijos y socios de Ventus Consulting depositaron en su cuenta corriente en fechas coincidentes con los pagos de SQM. Posteriormente el Servicio de Impuestos Internos presentó una querella contra Pizarro por delitos tributarios por presentar declaración de impuestos maliciosamente incompleta o tendiente a aumentar el verdadero monto.

En julio de 2018 la Corte de Apelaciones de Santiago admitió la solicitud de desafuero del senador. El 30 de octubre de ese año el tribunal de alzada rechazó desaforarlo. Luego el parlamentario presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional y el organismo falló a su favor.

Abbott señaló que Pizarro no fue condenado “porque el desafuero no fue acogido y en estos momentos estamos apelando ante la Corte Suprema”. “Por impropias que sean las reuniones, veamos qué ocurrió posteriormente”, planteó el jefe del órgano persecutor sobre sus encuentros.

A principios de agosto la Fiscalía de Valparaíso desistió de perseverar en la investigación respecto a los hijos senador DC, Jorge y Benjamín Pizarro Cristi, indagados en su calidad de socios de la empresa Ventus Consulting.

“Esas dos personas no tienen ninguna vinculación, son dos muchachos que pertenecían a una sociedad porque era su hermano mayor el que la administraba”, dijo Abbott respecto a ellos en la entrevista.

La reunión entre Abbott y Pizarro fue criticada por Sabas Chahuán, anterior fiscal nacional, quien al ser consultado en CHV por el encuentro señaló “no me parece adecuado”.