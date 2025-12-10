VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Fiscal explica trabajos de búsqueda de concejala María Ignacia González: "Queremos dar respuestas lo antes posible"

    "Estamos súper conscientes de que esto genera una expectación, genera expectativas. Estamos súper conscientes del dolor que hay detrás de esto para la familia", manifestó el persecutor Julio Contardo.

    José Navarrete 
    José Navarrete
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El fiscal regional del Maule, Julio Contardo, entregó detalles de los trabajos que se realizan desde este martes en el río Loncomilla, incluyendo maquinaria pesada, en el marco de la búsqueda de la concejala de Villa Alegre María Ignacia González.

    El rastro de la representante comunal de 73 años se perdió en las primeras horas del domingo 15 de junio.

    Una cámara de vigilancia captó su SUV color blanco marca Haval en dirección al río Loncomilla, en el sector La Balsa-El Peumo, presuntamente, cerca de las 2.00 de la madrugada.

    Allí se han centrado los trabajos estos días, con ocho puntos de interés.

    “Estamos súper conscientes de que esto genera una expectación, genera expectativas. Estamos súper conscientes del dolor que hay detrás de esto para la familia, para sus hijas, con las que me reúno permanentemente. Y además para la comunidad y para el país. No vamos a parar de trabajar, porque queremos. mediante esto, dar respuestas lo antes posible a una incertidumbre que a todos agobia”, sostuvo el persecutor en un alto en las labores, la tarde de este miércoles.

    “Buscando en puntos neurálgicos”

    Contardo indicó que con tecnología de sonar y de búsqueda de metales, en base a las declaraciones de testigos que han orientado la búsqueda a esa zona, lograron determinar puntos de interés criminalístico a los que han podido acceder en esta fecha por la reducción en el torrente del río.

    “Hoy día las condiciones del río no son óptimas, todavía tenemos mucho caudal, todavía tenemos profundidades del río, porque por sus características es muy complejo, muchos sedimentos y la visibilidad es nula”, comentó.

    Maquinaria del Ministerio de Obras Públicas llegó a la ribera y personal de la Brigada de Homicidios de Linares de la PDI se desplegó en la zona junto al Departamento de Operaciones Subacuáticas, la Brigada de Búsqueda de Personas y el Laboratorio Central de la PDI. Se usaron drones para monitorear las acciones.

    Personal del Servicio Médico Legal también acudió al lugar.

    “Solamente para anticiparse en el caso de hallazgo, porque tenemos que ver, si tenemos un hallazgo, cuál es el tratamiento que se le da a esos hallazgos. Estamos previendo la situación. De partida, ellos permanecen al llamado de este fiscal para los efectos de los requerimientos que tengamos”, puntualizó Contardo.

    El fiscal dijo que primero realizaron excavaciones exploratorias respecto de la búsqueda de material y que ahora están “buscando en puntos neurálgicos”, sin embargo, las condiciones del río “no son absolutamente óptimas”.

    “Hay lugares que todavía son inaccesibles, por las profundidades. Y lugares que tienen interés criminalístico, porque normalmente en esas profundidades es donde se acopia mucho metal”, apuntó.

