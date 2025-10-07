SUSCRÍBETE
Nacional

Fiscal Orellana en juicio contra Héctor Espinosa: “Le ordenaba a su ayudante, a Villablanca, depositar en sus cuentas bancarias personales”

En el segundo día del juicio contra el exdirector de la PDI, el fiscal Orellana se refirió al modo en que habría operado Héctor Espinosa.

Claudio Portilla 
Claudio Portilla
Exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Durante la mañana de este martes, en el marco de la segunda jornada de juicio oral en contra de exdirector general de la PDI, Héctor Espinosa, es que se llevaron a cabo los alegatos de apertura por parte del fiscal Miguel Ángel Orellana, quien apuntó que este es “un juicio que pone a prueba la capacidad del Estado de Chile para reaccionar con energía ante la brutal afrenta de un funcionario de Estado del más alto rango a valores rectores del accionar de las instituciones públicas”.

Cabe recordar que Espinosa es acusado como autor de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos, y desde la Fiscalía se encuentran pidiendo 20 años de presidio para su persona y cinco para su mujer María Magdalena Neira.

En la ocasión, Orellana entró en detalles del modus operandi que habría tenido el exdirector de la PDI, apuntando que Espinosa solicitaba al fallecido subcomisario de la PDI Eduardo Villablanca Inostroza, cobrar los dineros por gastos reservados de la PDI, y posteriormente lo enviaba a depositar sumas de dinero en sus cuentas personales.

“Villablanca recibía el dinero en fajos de billetes de alta denominación, en un maletín, que tiene sentido por la naturaleza de los dineros, y se los entregaba directamente en su oficina”, señaló el fiscal agregando que “una vez que Villablanca le entregaba el dinero al acusado Espinosa, éste sustraía parte de estos gastos reservados, (...) montos millonarios, los que le ordenaba a su ayudante, a Villablanca, a depositar en sus cuentas bancarias personales”.

Según detalló esto se repitió en cerca de 18 ocasiones entre los años 2015 y 2017.

“En el 2015, entre los meses de junio y octubre, Villablanca Inostroza cobró un total de 5 cheques por concepto de gastos reservados, uno por cada mes, por la sumatoria equivalente a 171 millones 950 mil pesos”, detalló Orellana, apuntando que “luego de efectuar la entrega del dinero al acusado, Espinosa Valenzuela, este le entregó un total de 42 millones en dicho periodo, solicitándole en cada oportunidad que los depositara en las cuentas personales tanto suyas como de María Magdalena Neira”.

“En el 2016, entre los meses de enero y octubre, Villablanca Inostroza cobró un total de 10 cheques por concepto de gastos reservados, uno por cada mes, por un total de 367 millones 400 mil pesos. Tras realizar la entrega del dinero en efectivo, al acusado Espinosa Valenzuela, le entregó un total de 90 millones de pesos” para depositar en las cuentas bancarias.

Ya en 2017, según detalló el fiscal, entre enero y marzo, Villablanca cobró un equivalente de tres cheques por concepto de gastos reservados, y una vez entregado el dinero a Espinosa este ordenó depósitos por un total de 14 millones de pesos.

“Saliendo un segundo del área penal, yo imaginaba el desprecio por el mundo de la probidad desde la vertiente administrativa. La instrucción para su ayudante de hacer un depósito en efectivo de 3 millones y 2 millones, en su cuenta y en la de su mujer, el mismo día y prácticamente a la misma hora que lo está mandando a transformar en efectivo 30 millones de pesos de un cheque por gastos reservados. Cuando no fue el mismo día, fue el siguiente”, explicó Orellana.

Respecto a Villablanca, el fiscal apuntó que “demostró una muy, pero muy mal entendida lealtad y obediencia a toda prueba por Héctor Espinosa”.

Finalmente según apuntó Orellana “Es un juicio que pone a prueba la capacidad del Estado de Chile para reaccionar con energía ante la brutal afrenta de un funcionario de Estado del más alto rango a valores rectores del accionar de las instituciones públicas. Una afrenta a los valores de probidad, protección y buen uso de los fondos públicos, correcta administración de justicia mirada desde el delito lavado y por sobre todo la fe pública”.

“Mientras en cada una de sus cuentas públicas, el acusado Espinosa declaraba que uno de sus pilares de su gestión de la probidad, sustraía gastos reservados que debieron estar destinados a funciones claves de Estado y privaba a sus propios hombres de recursos indispensables para realizar adecuadamente sus labores”, señaló.

