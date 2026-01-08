SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscal Valencia confirma que el Ministerio Público pretende que Nicolás Maduro preste declaración en el caso Ojeda

    "(El fiscal Barros) nos planteó que dentro de las diligencias que estimaba que podrían ser necesarias de realizar estaba considerando la actual situación de detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Se puede requerir cooperación de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se pueda tomar declaración a esta persona", explicó el persecutor.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El fiscal nacional Ángel Valencia confirmó este jueves que el Ministerio Público pretende que el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro -hoy recluido en una prisión federal de Estados Unidos a la espera de un juicio por presunto narcoterrorismo- preste declaración judicial por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, quien se encontraba en calidad de refugiado en Chile.

    En medio de su visita a la Región del Biobío, el jefe del Ministerio Público fue consultado sobre las intenciones manifestadas por el fiscal del caso Ojeda, Héctor Barros, de citar a declarar tanto a Maduro como a Diosdado Cabello, quien fuera el número dos del régimen. “Diosdado Cabello ha sido mencionado, a lo menos por un testigo, como una persona que supuestamente habría urdido o encargado el crimen de señor Ojeda. En el caso de Nicolás Maduro sólo apuntan en su dirección algunas pesquisas”, respondió.

    Respecto de Maduro ahondó que “había consideración de su calidad de antiguo presidente o líder del gobierno venezolano, y como ustedes saben, las principales conclusiones de la Fiscalía arriban a que aquí habría una motivación política, que habría sido encargado por agentes del Estado. Por lo tanto, de ahí surge el nexo hasta donde ha planteado el fiscal Barros".

    “(El fiscal Barros) nos planteó que dentro de las diligencias que estimaba que podrían ser necesarias de realizar estaba considerando la actual situación de detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos. Se puede requerir cooperación de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos para que se pueda tomar declaración a esta persona. Y efectivamente la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional va a prestar cooperación al fiscal en caso que disponga solicitar esa diligencia", acotó.

    Adicionalmente, estimó que “muchas veces las diligencias se decretan y finalmente no dan resultados, otras veces dan los mismos resultados que se esperan, y en otras ocasiones dan resultados imprevistos. Es difícil poder prever. Lo que sí está claro es que si el fiscal lo hace es porque lo estima pertinente”.

    En cuanto a una posible extradición de Diosdado Cabello, el fiscal reparó en que “mientras las personas se encuentran en Venezuela, el Estado venezolano no extradita a todas sus connacionales”. No obstante, reconoció que si Cabello estuviera en otro país “el trámite de extradición podría ser procedente como respecto a cualquier otra persona que hubiera cometido un delito en Chile”.

    Foto: Nicolás Maduro y Diosdado Cabello en un acto en 2018.
    Más sobre:Ángel ValenciaFiscal nacionalNicolás MaduroRonald OjedaCaso OjedaVenezuela

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    Lo más leído

    1.
    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    2.
    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    3.
    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    Alcalde Claudio Castro ante propuesta de Sichel de no traspasar colegios al SLEP: “Entorpece y dificulta el proceso”

    4.
    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    Contraloría detecta que en 2025 había más de 30 personas inhabilitadas para trabajar con menores realizando funciones públicas

    5.
    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Ministro Cataldo advierte que sería “un tremendo error” si gobierno de Kast decide terminar con los SLEP

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”
    Chile

    Gajardo defiende disolución de gremios por reforma a Gendarmería: “Si subsistieran estaríamos en una situación inconstitucional”

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Vocera de Kast no descarta una reunión entre el presidente electo y María Corina Machado

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro
    Negocios

    FNE da luz verde a la entrada de Cencosud a Calbuco, Ancud y Castro

    La disputa de marcas que enfrenta al Consejo Minero y el nuevo gremio de la mediana y pequeña minería

    Las gestiones por Ley de Lobby de la inmobiliaria del senador Rodrigo Galilea por megaproyecto inmobiliario en Los Ríos

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia
    Tendencias

    Cómo fue la llamada entre Donald Trump y Gustavo Petro que reconcilió a EEUU con Colombia

    Cómo son los Galaxy Book6, la nueva línea de computadores portátiles de Samsung impulsados con IA

    ¿Té o café? La elección que puede influir en la aparición de osteoporosis en mujeres

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda
    El Deportivo

    Atento Colo Colo: club español se baja de la pelea por contar con Lucas Cepeda

    Neymar renueva con el Santos y pone la mira en que Carlo Ancelotti lo lleve al Mundial con Brasil

    Con los grupos en discusión: Consejo de Presidentes vota el formato de la nueva Copa de la Liga

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr
    Cultura y entretención

    The Ganjas publica su nuevo EP Drug Dr

    La experiencia inmersiva Arquitectura Sonora suma segunda función en Basílica de Lourdes por éxito en venta de tickets

    Familia en Renta, Brendan Fraser y el drama de la soledad en Japón

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”
    Mundo

    Macron defiende seguir armando a Europa y que no se convierta en una “potencia moral impotente”

    Ucrania cree que la caída de Maduro es un “duro golpe” para la economía y la posición de Rusia en la región

    Conmoción en EE.UU.: Agente del ICE mata a tiros a una mujer en Minnesota durante un operativo y desata protestas

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza
    Paula

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo