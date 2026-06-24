Fiscalía Centro Norte formalizará a dos haitianos ligados a agencias de viajes por tráfico de migrantes

La Fiscalía Centro Norte mantiene una serie de diligencias vinculadas con al menos cinco investigaciones por eventuales delitos de tráfico de migrantes. Todas ellas iniciadas antes de que se conocieran las nuevas irregularidades que detectó Contraloría respecto del ingreso de niños haitianos y que derivaron en una sexta pesquisa.

La indagatoria más reciente es la que abrió la semana pasada la Fiscalía Nacional -y que lidera el fiscal regional Centro Norte Francisco Jacir- y apunta a revisar un amplio periodo de vuelos e ingresos por visas de reunificación familiar. Dicha pesquisa concentró, este semana, gran atención, debido a la búsqueda de los 64 menores haitianos que no habían podido dar con su paradero, pero que tras un operativo de la PDI todos fueron ubicados. Pese a que esta es la indagatoria más mediática, en realidad la jurisdicción Centro Norte del Ministerio Público tiene otras causas que registran mayor avance en sus diligencias.

De hecho, durante esta jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó órdenes de entrada y registro que requirió el fiscal Jacir y la fiscal Carolina Suazo, para allanar agencias de viaje que son indagadas por hechos que se registraron en 2024.

Producto de esas diligencias los efectivos policiales concretaron la detención de dos ciudadanos haitianos que serán formalizados este jueves por los delitos de tráfico de migrantes, lavado de activos y asociación ilícita.

Los imputados están vinculados con las agencias Mundo Pam y Cananeen. La formalización de los cargos en contra de ambos imputados se desarrollará ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, durante la mañana de este jueves.

Según los antecedentes preliminares que pudo conocer este medio, los implicados se dedicaban al tráfico ilícito de migrantes desde Haití, pasando por República Dominicana, hasta llegar a Chile. Entre los afectados se registran menores de edad.