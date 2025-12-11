Fiscalía cierra investigación contra exsubsecretario Monsalve y abre nueva etapa ad portas del juicio

La jornada de este jueves el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, comunicó el cierre de la indagación en contra del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve por los presuntos delitos de violación y abuso sexual.

Así, luego de una investigación que se extendió por un año y dos meses, el Ministerio Público tendrá un plazo de 10 días para presentar acusación en contra del otrora jefe civil de las policías , y así avanzar hacia la preparación del juicio oral.

Pero aunque los persecutores están listos para llevar al exmilitante socialista a juicio, su defensa -encabezada por el defensor público Víctor Providel- podría solicitar nuevas diligencias y así apostar a la reapertura de la causa.

Consultados por la determinación, desde el Ministerio Público declinaron hacer comentarios.