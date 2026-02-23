SUSCRÍBETE
    Nacional

    Fiscalía formaliza a vocalista de Reggaeton Boys y lo acusa de colaborar en un caso de sicariato

    El Ministerio Público presentó pruebas de que el cantante, a través de uno de sus guardaespaldas, colaboró en la planificación de un homicidio por encargo. El autor del crimen habría sido su exsuegro, quien por un lío patrimonial, contrató a un imputado aún no identificado para ejecutar el asesinato.

    Por 
    Tomás Gómez
    Diego Martin

    El exintegrante de la agrupación Reggaeton Boys -y partícipe de programas como Mekano y Pelotón- Guyvens Laguerre, fue formalizado en el Sexto Juzgado de Garantía de Santiago como autor del homicidio del empresario Jaime Solanes, ocurrido el pasado 26 de marzo de 2025.

    Laguerre fue formalizado como autor de homicidio calificado junto a su exsuegro y presunto autor intelectual del hecho, Miguel Ángel Cerda, con quien, según lo expuesto en la formalización, habría planificado el homicidio a través de la contratación de un sicario aún no identificado por el Ministerio Público.

    El fiscal del caso, Héctor Barros, expuso que los hechos se remontan al año 2021, cuando el abuelo materno de la expareja de Laguerre falleció dejando una herencia. Ante su muerte, se produjo una disputa legal entre Cerda y Solanes, pues fue la víctima del caso quien en ese momento se quedó con una gran parte de los bienes del difunto.

    A partir de esa disputa patrimonial, y la necesidad de obtener el dinero, fue que Cerda habría empezado a planear el asesinato de Solanes. Acorde a lo expuesto por el fiscal Barros, el imputado habría obtenido el apoyo de Laguerre, quien contactó a su guardaespaldas para que entablara comunicación con el sicario que acabaría concretando el hecho.

    Diego Martin

    “Este trabajo (el homicidio) lo coordinó el negro (identificado por el testigo como Guyvens Laguerre) con Víctor (su guardaespaldas). Sé que el negro le pasó la información de la víctima a Víctor”, declaró un testigo del crimen según lo relató la Fiscalía en la audiencia.

    Barros expuso que la planificación del hecho se habría producido dos meses antes del homicidio. Esta preparación se generó en el domicilio del cantante, en donde se reunió con su guardaespaldas y su exsuegro incluso el mismo día del homicidio, según consta en el registro de visitas del condominio de Laguerre.

    “Podríamos prescindir incluso de la declaración de Guyvens Laguerre en este caso y ya tenemos el mismo día que se comete el homicidio, al imputado Miguel Ángel Cerda ingresando en el vehículo a nombre de su cónyuge a la casa de Laguerre”, mencionó el fiscal.

    Por su parte, en su declaración tras ser arrestado el pasado viernes, el cantante aseguró que el homicidio fue planificado por su exsuegro con su guardaespaldas, sin que él tuviera conocimiento o participación en los hechos.

    “Miguel Ángel decía que donde pillara a su cuñado lo iba a matar, porque él había tenido que vender su oficina, pero que el otro no quería liberar la plata (...) A mí Miguel Ángel no me pagó ni me ofreció nada por el contacto de Víctor. Miguel Ángel siempre habló con Víctor directamente”, mencionó el integrante de los Reggaeton Boys.

    Por los antecedentes expuestos, el fiscal Barros solicitó la prisión preventiva de ambos imputados al ser “un peligro para la seguridad de la sociedad” y existir “un evidente riesgo de fuga”. Tanto Laguerre como Cerda arriesgan una pena de presidio perpetuo calificado por el crimen. La medida cautelar será definida dentro de los próximos días por el juez Juan Enrique Olivares, ya que la tarde del lunes la audiencia se suspendió.

    El fiscal Barros comentó que “las diligencias no se han terminado, respecto de estos imputados ya que la investigación recién está comenzando”. A su vez el persecutor añadió que van “a seguir realizando todas las pericias necesarias con la finalidad de tener a todos los partícipes ante el tribunal”.

    El querellante de la familia, el abogado Pablo Norambuena, en tanto dijo que les pareció “positiva la imputación de la Fiscalía por homicidio calificado”. Según dijo Norambuena, “el Ministerio Público pudo reunir antecedentes suficientes para acreditar este delito” y añadió que “es un avance de una investigación de calidad por parte del Ministerio Público”.

    El historial de Laguerre

    Esta no es la primera vez que el artista enfrenta un caso judicial tras su retiro de los realities televisivos y su carrera como músico. Durante septiembre del 2025, el vocalista de Reggaeton Boys fue formalizado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y municiones, además de conducción de un vehículo con patente falsa.

    En esa ocasión, Laguerre sostuvo que el arma era para su propia defensa, pues habría recibido amenazas por el manejo de un local comercial que tenía en el barrio Bellavista. Finalmente, el artista quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario total.

    Asimismo, en 2017 fue acusado de pertenecer a una banda criminal de delitos informáticos. El cantante fue imputado por el Ministerio Público por presuntamente prestar su cuenta bancaria para que los integrantes de esta banda cometieran un fraude bancario de $ 1.800 millones.

    Esta investigación fue suspendida, pues, tal como comentó el defensor de Laguerre en ese momento, no fue posible demostrar los ilícitos por los que era imputado.

    Más sobre:FiscalíaGuyvens LaguerreReggaeton BoysHomicidioSicariato

