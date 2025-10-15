Fiscalía no solicita cambio de cautelar: Luis Hermosilla mantiene arresto domiciliario
La audiencia se fijó luego de que Carabineros reportara que el abogado no estaba cumpliendo el arresto domiciliario.
En la audiencia de revisión de cautelares de Luis Hermosilla, la Fiscalía Metropolitana Oriente no solicitó cambios en la medida, manteniéndose el arrestro domiciliario que pesa en contra el abogado desde junio.
La instancia fue citada para resolver el arresto domiciliario que mantiene el penalista, luego de que Carabineros informara que no estaba cumpliendo con dicha medida cautelar el 4 de septiembre cuando un uniformado se trasladó a su domicilio y, tras reiterados intentos de fiscalización, no recibió respuesta.
De esa manera, Hermosilla llegó esta mañana hasta el Centro Justicia en completo silencio y acompañado de su hermano y abogado Juan Pablo Hermosilla para la audiencia programada a las 12.00 horas.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 mesesPlan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.