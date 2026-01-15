Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, cuestionó duramente toda la tesis que los hijos de Julia Chuñil han venido sosteniendo públicamente respecto a la desaparición de su madre.

Los imputados se encargaron se establecer que Chuñil se había perdido en el fundo La Fritz en compañía de su perro llamado Cholito y portando un machete que utilizaba para el pastoreo. De hecho, esos fueron los hechos que planteó la abogada Karina Riquelme en una querella que buscaba encontrar responsables en la desaparición de la mujer de origen mapuche.

Pero el perro Cholito no existiría, dijo la fiscal Esquivel, sino que habría sido parte de la “construcción de un relato” inventado por los hijos con el fin de buscar emotividad.

“Con respecto a este perrito que acompañaba a doña Julia, en la investigación no hemos podido acreditar su existencia, por el contrario, creemos que fue incorporado como un elemento para reforzar su relato . Entonces, señoría, este antecedente del perro Cholito no es accesorio. Da cuenta de cómo se ha intentado construir elementos narrativos y emotivos a partir de imágenes y comunicaciones externas incluso a esta causa, a los antecedentes o al expediente, sin correspondencia con los hechos efectivamente investigados”, señaló la persecutora.

En ese contexto, antes de la detención de los imputados se afirmaba que la mujer se había perdido con un manojo de llaves y un machete, los cuales terminaron apareciendo. ¿Qué significa esto para la Fiscalía? Que nunca hubo tal extravío. De hecho, la Fiscalía acreditó que las llaves las tenía uno de los hijos.

En una lámina presentada por el Ministerio Público se señala que el perro “no surge desde el inicio como un elemento relevante. Aparece después, cuando ya la investigación estaba en curso”. La primera referencia, dijo la fiscal, no fue un hecho, sino una imagen: “La identidad de Cholito descansa en una imagen editada y reutilizada en redes sociales”.

Asimismo, dijo la Fiscalía, quien estuvo con la víctima señala que ella iba con un cachorro distinto del perro luego llamado Cholito. “No se discute que hubiera perros en el entorno de la víctima, lo que está en duda es la existencia de Cholito”, planteó Esquivel. Una testigo de iniciales B.C. dijo el 26 de diciembre de 2024 que el perro que la acompañaba era de color café, según lo que recordaba.

La existencia del perro con la supuesta desaparición de Chuñil se volvió simbólica en la búsqueda de la víctima. Tanto así que fue parte de imágenes, lienzos e incluso protagonizó la letra de una canción que el cantautor chileno Manuel García compuso para la mujer: “Julia Chuñil salió/ A buscar al camino/ Animales perdidos/ Con su cholito”.

La audiencia de formalización continuará el viernes ante el Juzgado de Garantía de Los Lagos. Será en una nueva audiencia en la que el juez Andrés Rivero decida las cautelares de los tres imputados ya que el exyerno, quien confesó lo ocurrido, quedó con arresto domiciliario nocturno.