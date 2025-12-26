SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    El Ministerio Público concretó la presentación del escrito con el que busca llevar a juicio a la excandidata a gobernadora de la Región Metropolitana y a otras 10 personas ligadas al expartido Comunes.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    María Catalina Batarce
    Andres Perez

    Poco más de cuatro años han pasado desde que en junio de 2021 la Fiscalía Metropolitana Sur decidió abrir una investigación en contra de la candidata a la gobernación de la Región Metropolitana, Karina Oliva (ex militante de Comunes).

    Respecto de la exfrenteamplista existían sospechas de presuntos delitos de corrupción ocurridos durante la campaña que perdió cuando compitió hace cuatro años atrás contra el actual gobernador Claudio Orrego.

    Por la misma causa, Oliva y otras 10 personas fueron formalizadas e imputadas por una serie de ilícitos ligados a la ley de financiamiento electoral, mismos delitos por los que ahora el Ministerio Público presentó la acusación con la cual busca a llevar a juicio a la excandidata de Apruebo Dignidad.

    Según un escrito ingresado por el fiscal Alex Cortés ante el Séptimo Juzgado de Garantía, y al cual tuvo acceso La Tercera, el Ministerio Público ya concluyó toda la indagatoria contra la también expresidenta de Comunes y las otras 10 personas, en contra de quienes pide diversas penas.

    En particular, en el caso de Oliva, la Fiscalía la acusa del delito de fraude de subvenciones y pide siete años de presidio en contra de la exmilitante de Comunes. Tanto la otrora carta del oficialismo a la gobernación como el resto de los imputados, son acusados de declarar supuestos servicios no prestados como gastos de campaña, con el fin de recibir devoluciones por parte del Servicio Electoral (Servel).

    Además de Karina Oliva, el Ministerio Público también llevará a juicio a los integrantes de su comando, del partido y de la Fundación Chile Movilizado, la cual entregó parte de los documentos tributarios falsos para justificar gastos de campaña.

    Se trata de Martín Miranda (administrador electoral), Jorge Ramírez (expareja de Oliva y expresidente de Comunes), Camila Ríos (secretaria ejecutiva de Comunes), Jean Flores (encargado territorial de campaña), José Robredo (asesor comunicacional de la candidata), Juan Pablo Sanhueza (vicepresidente de la fundación), David Castillo (presidente de la fundación), Marcelo Riffo (empresario que trabaja con Comunes) y Luis Romero (encargado territorial).

    Los hechos que van a juicio

    En un escrito de 197 páginas, el fiscal Cortés detalla paso a paso cómo habrían ocurrido los ilícitos y hechos por los cuales la excandidata y su equipo deberán enfrentar un juicio.

    Según detalló el persecutor, los hechos ocurrieron durante las elecciones del 2021, toda vez que Karina Oliva nombró a Martín Miranda como administrador de su campaña, mientras Comunes era encabezado por Camila Miranda como secretaria ejecutiva y Jorge Ramírez como presidente de la colectividad, quien además asumió como administrador electoral general del partido. El grupo, según la Fiscalía eran “las personas que tomaban las decisiones de quién podía ser candidato, así como los gastos y financiamiento de las campañas electorales del partido”.

    En ese contexto, durante la campaña a la gobernación, “se realizaron distintas maniobras para abultar y disfrazar los gastos electorales y de esa forma solicitar al Servel devoluciones improcedentes, para así perjudicar al fisco”.

    “Lo anterior, era posible hacerlo, pues al momento de realizar las declaraciones de las campañas electorales, los imputados tenían 30 días hábiles, después de saber el resultado de las elecciones, para solicitar las devoluciones correspondientes y, por tanto, sabían de antemano qué montos de dinero podían solicitar, en virtud de la cantidad de votos obtenidos”, agrega la Fiscalía en su acusación.

    Según el ente persecutor, lo anterior se realizaba, a solicitud de Ramírez, Ríos, Miranda y la propia candidata y en coordinación con el resto de los imputados, quienes emitieron “boletas y facturas ideológicamente falsas, por servicios no prestados o montos abultados, así como facturas asociadas a informes plagiados por la fundación afín al Partido Comunes, de nombre Chile Movilizado, que era dirigida por los imputados David Castillo Palma, Juan Pablo Sanhueza y por el propio Martin Miranda Sepúlveda, en su calidad de tesorero de dicha fundación”.

    Esta operación, según da cuenta la Fiscalía, sólo en la primera vuelta, generó que la campaña de Oliva solicitara $163 millones de devolución de boletas y facturas ideológicamente falsas de supuestos gastos electores, entre los que se encontraban los informes plagiados por Chile Movilizado.

    Dichos recursos fueron pagados por el Servel a la campaña de Oliva, desde donde fueron transferidos a la fundación ligada al partido y retirados desde esas cuentas por Castillo y Miranda, quien a su vez seguía siendo administrador de la campaña de la candidata al GORE RM.

    Durante la segunda vuelta, el mecanismo se repitió. En esa ocasión se generó un perjuicio fiscal, sólo en boletas de honorarios de $54 millones, a los que se suman otros $100 millones en facturas, dado que la Fiscalía acusa que tras conocerse el número de votos que sacó Oliva, su campaña abultó los montos para recibir una mayor devolución.

    Además de estas dos campaña, a algunos imputados también se les acusa de repetir la fórmula con una campaña interna de Comunes, lo que generó un perjuicio de $86 millones en boletas y facturas rendidas para que se devolvieran. En esa misma campaña, también se acusa que se rindió un gasto realizado por la contratación de los servicios de Ibero Americana Radio Chile, pero los cuales nunca fueron pagados a la compañía.

    Las penas Comunes

    Al igual que Oliva, otros nueve imputados se les acusa del delito de fraude de subvenciones, mientras que a Miranda, dado su rol de campaña, además de ese ilícito también se le imputan hechos sancionados por la ley de gasto electoral.

    FOTO: LUIS ENRIQUE SEVILLA FAJARDO/ LA TERCERA LUIS EENRIQUE SEVILLA FAJARDO

    En ese sentido, las penas solicitadas para los integrantes de Comunes y Chile Movilizado, son diferentes. A los dirigentes del partido, Miranda, Oliva, Ramirez y Ríos, la Fiscalía pide siete años de cárcel. En contra de Sanhueza, Robredo, Castillo y Riffo se solicitan cinco años de pena. En el caso de Luis Romero, Ailine Ramirez y Jean Flores, la pena requerida asciende a tres años de presidio.

    Ante el tribunal, y según lo solicitado para el juicio, la Fiscalía ofrece 106 testigos, siete peritos, 1.270 documentos y más de 260 otro tipo de pruebas.

    Más sobre:Karina OlivaComunesElección gobernadores 2021Corrupción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Nuevo desencuentro entre alcalde de Santiago y defensor de la Niñez por aplicación de Aula Segura

    Diputada Schneider acusa “ensañamiento” contra Karamanos y dice que el FA se expresa de forma que “llegue a la mayoría de la población”

    Asalto a carabinero de franco en Santiago termina con un delincuente baleado y detenido

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    Fiscalía busca la cárcel para Monsalve y pide 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual

    Lo más leído

    1.
    Desde amenazas de golpes hasta bullying: los más de 300 sumarios abiertos durante este gobierno por maltrato y acoso laboral

    Desde amenazas de golpes hasta bullying: los más de 300 sumarios abiertos durante este gobierno por maltrato y acoso laboral

    2.
    Exdirector de la PDI recurre a la Suprema para salir de la cárcel, mientras se revisa nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de presidio

    Exdirector de la PDI recurre a la Suprema para salir de la cárcel, mientras se revisa nulidad del juicio que lo condenó a 17 años de presidio

    3.
    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    Comandante en jefe de la Armada visita a infantes de marina desplegados en la Macrozona Sur en vísperas de Navidad

    4.
    Kast envía saludo navideño con especial reconocimiento a las fuerzas de seguridad y funcionarios esenciales

    Kast envía saludo navideño con especial reconocimiento a las fuerzas de seguridad y funcionarios esenciales

    5.
    Declaran alerta amarilla en La Florida por incendio forestal en recinto acopio de neumáticos

    Declaran alerta amarilla en La Florida por incendio forestal en recinto acopio de neumáticos

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    La dieta que provocó “cambios significativos” en el cerebro de pacientes con obesidad, según un estudio

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    Qué es el “bloqueo funcional” que no te permite vivir bien (y cómo salir de él)

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    El fármaco que logró frenar el Alzheimer en un ensayo clínico: qué se sabe sobre este caso

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Newcastle en TV y streaming

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Alza del sueldo mínimo: este será el nuevo monto a partir de enero de 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Comunas que tendrán fuegos artificiales para recibir el Año Nuevo 2026

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones
    Chile

    Fiscalía presenta acusación y pide siete años de cárcel para Karina Oliva por fraude de subvenciones

    Nuevo desencuentro entre alcalde de Santiago y defensor de la Niñez por aplicación de Aula Segura

    Diputada Schneider acusa “ensañamiento” contra Karamanos y dice que el FA se expresa de forma que “llegue a la mayoría de la población”

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad
    Negocios

    Fonasa no logra convencer a las aseguradoras y recibe una sola oferta en licitación para crear su nueva modalidad

    Gobierno define cuota de merluza para 2026 y PacificBlu arremete contra decisión: “Confirma el fracaso total de la gestión”

    SQM presenta otro proyecto fotovoltaico por más de US$100 millones para abastecer sus instalaciones

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista
    Tendencias

    Por qué siempre hay espacio para el postre, según una anatomista

    Esto es lo que ahora revisan los funcionarios de Trump al evaluar una visa

    “Tomé una mala decisión”: la versión de Kristin Cabot, la mujer que fue captada con su jefe en el concierto de Coldplay

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Limache explica el portazo que le dio a Colo Colo por Popín Castro

    No se va a Perú: la polémica que sacude el arribo de Felipe Gutiérrez como técnico a La Serena

    Guillermo Frutos, el DT campeón con Los Leones de Quilpué: “El baloncesto chileno está creciendo y llegando muy alto”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”
    Cultura y entretención

    Muere Perry Bamonte, músico de The Cure: “Fue una parte cálida y vital”

    Jaime Vadell llega a Teatro Zoco con aplaudida comedia sobre la vejez

    En el camino al Estadio Nacional: Cris MJ lanza su nuevo álbum “Las Filtradas”

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026
    Mundo

    Bloomberg proyecta las eventuales protestas de la Generación Z que pueden marcar 2026

    En busca de acuerdo de paz “realista y eficaz”: Zelensky anuncia que se reunirá con Trump este domingo en Florida

    Rusia mantiene nuevos contactos con Estados Unidos tras analizar el plan de paz para Ucrania

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad
    Paula

    Hablemos de amor: Los ‘casi algo’ en Navidad

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación