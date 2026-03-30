Formalizados por licencias médicas: tribunal decreta firma quincenal y arraigo nacional para imputados

La Fiscalía Metropolitana Oriente realizó la segunda jornada de formalizaciones a más de 30 imputados por los delitos de obtención y tramitación de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones.

Fue el pasado lunes 23 de marzo que se dio inicio a una serie de audiencias para acusar a 359 funcionarios públicos acusados de comprar licencias médicas falsas. Esto en el marco del descubrimiento de la Contraloría General de la República (CGR) de que 25.078 funcionarios viajaron al extranjero y que 13.286 asistieron a casinos.

Por ello, la Fiscalía formalizó este lunes, por segunda vez, a 34 imputados. De ellos, algunos fueron formalizados por obtener licencias médicas y viajar al extranjero durante el período de reposo; uno por asistir a casinos; y una imputada por la compra reiterada de licencias médicas.

En este último caso, la imputada adquirió un total de 15 licencias médicas del centro médico Medicilios, de las cuales siete fueron autorizadas y ocho rechazadas, acumulando un total de 432 días de reposo.

El fiscal adjunto de Alta Complejidad, Álvaro Pérez, detalló que la audiencia del día estaba programada para 34 imputados. De ellos, algunos presentaron problemas de notificación; sin embargo, solo se emitió una orden de detención por una persona que no compareció.

El Ministerio Público solicitó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, decretándose estas medidas para todos los imputados.

Asimismo, se fijó una audiencia para evaluar una salida alternativa, instancia en la que los imputados deberán pagar el monto total defraudado. Dicha audiencia fue programada para el 27 de mayo a las 10.00 horas.