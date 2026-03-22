Este lunes inicia ronda de formalizaciones a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas
La Fiscalía Oriente indaga fraude tras detectar viajes al extranjero y visitas a casinos durante periodos de reposo.
Este lunes 23 de marzo, a las 10:00 horas, se iniciará la formalización de 359 funcionarios públicos investigados por el uso de licencias médicas falsas, en el marco de una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente. La audiencia se desarrollará en la sala C-103 y comenzará con un primer grupo de 49 imputados.
La investigación se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República, dado a conocer en mayo de 2025, que detectó múltiples irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
Entre los antecedentes, se estableció que entre 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios salieron del país mientras se encontraban con reposo médico, y que otros 13.286 asistieron a casinos en el mismo periodo.
A partir de estas cifras, la Fiscalía desarrolló diligencias que permitieron identificar a médicos catalogados como grandes emisores de licencias médicas, así como a tres centros de salud vinculados a estas prácticas: Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.
Según la indagatoria, se trataría de licencias emitidas sin respaldo de atenciones médicas reales, lo que habría generado un perjuicio económico al sistema público de salud, particularmente a Fonasa.
El proceso de formalización se llevará a cabo en aproximadamente seis audiencias, donde el Ministerio Público imputará a los involucrados los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. En ese contexto, la Fiscalía solicitará medidas cautelares para los funcionarios investigados.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.