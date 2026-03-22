Este lunes inicia ronda de formalizaciones a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

Este lunes 23 de marzo, a las 10:00 horas, se iniciará la formalización de 359 funcionarios públicos investigados por el uso de licencias médicas falsas , en el marco de una causa liderada por la Fiscalía Metropolitana Oriente. La audiencia se desarrollará en la sala C-103 y comenzará con un primer grupo de 49 imputados.

La investigación se originó a partir de un informe de la Contraloría General de la República, dado a conocer en mayo de 2025, que detectó múltiples irregularidades en el uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

Entre los antecedentes, se estableció que entre 2023 y 2024 un total de 25.078 funcionarios salieron del país mientras se encontraban con reposo médico, y que otros 13.286 asistieron a casinos en el mismo periodo.

Formalizan a 359 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas

A partir de estas cifras, la Fiscalía desarrolló diligencias que permitieron identificar a médicos catalogados como grandes emisores de licencias médicas, así como a tres centros de salud vinculados a estas prácticas: Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios.

Según la indagatoria, se trataría de licencias emitidas sin respaldo de atenciones médicas reales, lo que habría generado un perjuicio económico al sistema público de salud, particularmente a Fonasa.

El proceso de formalización se llevará a cabo en aproximadamente seis audiencias, donde el Ministerio Público imputará a los involucrados los delitos de obtención de licencias médicas falsas y fraude de subvenciones. En ese contexto, la Fiscalía solicitará medidas cautelares para los funcionarios investigados.