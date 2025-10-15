Creativo de campañas: sorprenden a Andrés Chadwick Costa manejando con licencia vencida

Andrés Chadwick Costa, audiovisualista y creativo de campañas políticas, fue sorprendido en una fiscalización vehicular manejando con su licencia de conducir vencida.

Además, el vehículo que conducía, según información de Contigo en la Mañana de CHV, un automóvil Renault Clio año 2007, no contaba con su documentación en regla y mantenía 330 multas.

El automóvil fue sacado de circulación en una fiscalización de Carabineros y personal municipal, en Las Condes.

Durante la campaña presidencial de 2013, el creativo se hizo popular por su trabajo en la franja online del abanderado de Renovación Nacional Andrés Allamand.

Al igual que su padre, Andrés Chadwick junior ingresó a estudiar derecho. Sin embargo, a los pocos meses se cambió a comunicación audiovisual en la Universidad de Palermo.

Chadwick Costa no completó dos meses como productor en la segunda administración de Sebastián Piñera, primo de su padre, el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick Piñera.

El 5 de mayo de 2018, renunció en medio de críticas por nepotismo en el gobierno.

A través de la productora Tregua S.A., trabajó en distintas campañas políticas y se hizo cargo de la franja presidencial de la candidatura de Sebastián Sichel en 2021.

“Llevo 10 años en temas de marketing político. Tregua tiene harta experiencia en esto y me embarqué pensando que la campaña de Sebastián Sichel es independiente, distinta y de futuro”, explicó a La Tercera durante la campaña en su primera entrevista en medios.

En diciembre de 2024, cuando Jaime Bellolio, asumió como alcalde de Providencia, Chadwick Costa arribó al municipio como jefe de producción.

Su nombre, al igual que el de su padre, figuró en la prensa asociado al caso Audio por revelaciones surgidas en la investigación al abogado Luis Hermosilla.

A partir de los registros del teléfono de Hermosilla, según información de Ciper, se conocieron gestiones para que Grupo Patio apoyara financieramente a Chadwick Costa y a la sociedad Rock Santiago, que organizó el festival Primavera Sound entre el 11 y el 13 de noviembre de 2022.

La sociedad en cuestión terminó en quiebra y enfrentando un proceso de liquidación por deudas por sobre los $1.800 millones.