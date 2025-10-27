Funcionarios de la PDI disparan en tres oportunidades contra un hombre tras ser amenazados con adoquines

La madrugada de este lunes dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) habrían sido víctima de un ataque por parte de un sujeto en el centro de Santiago. Ante las amenazas, uno de los detectives habría perpetrado al menos tres disparos contra el atacante.

El hecho ocurrió en el sector de San Isidro, donde los dos policías estaban estacionados dentro de un vehículo, cuando fueron atacados por el individuo.

El fiscal Felipe Olivari, de la Fiscalía Centro Norte, señaló que -de acuerdo al relato de los funcionarios- el sujeto "se les acerca al vehículo y con un elemento contundente, con unos adoquines que de hecho están en este lugar, intenta romper en varias oportunidades el vidrio del conductor del vehículo “.

El individuo incluso habría amenazado de muerte a los policías. "Ante esta situación, el conductor del vehículo intenta abrir la puerta del auto, no lo logra porque esta persona seguía golpeando con estos elementos contundentes", indicó el fiscal.

Ante esa situación “y al ver en peligro su integridad física y sin saber con qué elemento lo estaba amenazando, es que extrae su arma de servicio y dispara en tres oportunidades ”, señaló.

El sujeto, un hombre chileno de aproximadamente 20 años, terminó gravemente herido y fue trasladado hasta la ex Posta Central, donde se mantiene es riesgo vital.

La Fiscalía dispuso a personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros realizar las pericias tendientes a esclarecer el caso.