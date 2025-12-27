Gajardo condena nuevo ataque a memorial El Vuelo en San Joaquín: “La vandalización es inaceptable”

El pasado 24 de diciembre, desconocidos habrían atacado nuevamente el memorial “El Vuelo”, ubicado en San Joaquín, que recuerda el secuestro y desaparición forzada de Manuel Recabarren Rojas, sus hijos Luis Emilio y Manuel Guillermo, además de su nuera Nalvia Rosa Mena durante la dictadura de Augusto Pinochet.

La obra del escultor Lautaro Díaz también hace memoria por las 78 personas que habrían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos en la comuna.

El hecho habría sido denunciado por la Corporación 3 y 4 Álamos. “Una vez más destrozaron el Memorial a las Victimas de Derechos Humanos en San Joaquín. No fue sólo vandalismo. Fue con odio y premeditación, justo durante la madrugada de este 24 de diciembre y cuando apenas habían pasado sólo tres semanas de que se robaran tres de las cuatro palomas que componen “El Vuelo”, señalaron sobre el ataque.

Según se logra observar en los registros compartidos, la paloma restante habría sido decapitada y habrían roto parte de una de sus alas. El pasado 13 de diciembre, desconocidos habrían cortado y robado tres de las cuatro aves que conforman la obra.

Ministerio de Justicia habría ingresado denuncia por el hecho

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo habría condenado este sábado el ataque a la escultura.

“ La vandalización de un sitio de memoria es inaceptable y, junto con las denuncias respectivas, tenemos que condenar estos actos de forma enérgica y transversal . No podemos dar ningún espacio a la violencia política y a quienes con sus actos buscan negar las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar”, escribió el jefe de la cartera en su cuenta de X.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo Dedvi Missene

Por otro lado, la Subsecretaría de Derechos Humanos habría anunciado a través de un comunicado que habría ingresado una denuncia para iniciar una investigación que aclare los hechos.

“Sobre el particular, nuestra institución manifiesta su preocupación por el atentado contra un lugar de memoria para 78 personas víctimas de violaciones a derechos humanos”, señalaron en el texto.

“Condenamos categóricamente estos hechos vandálicos. Actos de violencia de esta naturaleza son intolerables para la democracia chilena, y merecen un transversal rechazo”, agregaron.