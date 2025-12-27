Combaten incendio en Santiago: se registran cortes de tránsito por emergencia

Este sábado, personal de Bomberos se ha desplegado en Santiago para combatir un incendio localizado, preliminarmente, en una bodega, en la Región Metropolitana.

De acuerdo a lo reportado preliminarmente por la institución, el siniestro se localiza en la intersección de la Alameda con Maipú .

En tanto, el siniestro se mantiene sin control y debido al trabajo de Bomberos, se suspendió el tránsito en la calle Maipú al norte y por la Alameda al poniente.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 16 Compañías, ante 3ª Alarma de #Incendio en bodega de calle Maipú y Av. Libertador Bernardo O'Higgins, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs @Muni_Stgo pic.twitter.com/YvCihbHHDx — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 27, 2025

