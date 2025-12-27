Combaten incendio en Santiago: se registran cortes de tránsito por emergencia
El siniestro se localiza en la intersección de la Alameda con Maipú.
Este sábado, personal de Bomberos se ha desplegado en Santiago para combatir un incendio localizado, preliminarmente, en una bodega, en la Región Metropolitana.
De acuerdo a lo reportado preliminarmente por la institución, el siniestro se localiza en la intersección de la Alameda con Maipú.
En tanto, el siniestro se mantiene sin control y debido al trabajo de Bomberos, se suspendió el tránsito en la calle Maipú al norte y por la Alameda al poniente.
NOTICIA EN DESARROLLO...
